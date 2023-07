Les femmes ne représentent que 30% des invitées des matinales radio sur La Première, Bel-RTL et LN24

La personnalité féminine la plus invitée sur la saison 2022-2023 ? La ministre MR Valérie Glatigny. est passée à 8 reprises… loin derrière Georges Gilkinet et Georges-Louis Bouchez. Juste en dessous, on retrouve Elke Van den Brandt, Elke Van den Brandt, Ludivine Dedonder, Christie Morreale et Zakia Khattabi. La secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, était la femme la plus invitée en première partie de saison… elle n’a finalement plus eu beaucoup de passages par la suite.

Un tiers d’invitées, une chiffre qui reste plus ou moins stable depuis que la rédaction de L’Avenir a lancé le baromètre des matinales en 2018.

Un chiffre qui varie aussi en fonction des chaînes. Sur La Première, c’est 38% de femmes qui ont répondu aux questions de Thomas Gadisseux. Et sur la deuxième partie de saison, en janvier et juin, ce chiffre est même monté à plus de 40%.

Sur Bel-RTL, ce taux est passé de 23 à près de 34%, tandis que sur LN24, il est passé de 24 à 23%, entre les 2 parties de saison.

Comment procédons-nous pour notre baromètre

Depuis septembre 2018, nous nous focalisons sur les invités des matinales de La Première, Bel RTL et LN24. Nous reprenons, le prénom, le nom, le parti (s’il y en a un) ainsi que le sexe des invités. Ces informations sont disponibles sur les sites web des chaînes. L’ensemble de nos baromètres sont disponibles sur cette page.