Georges-Louis Bouchez détrôné de sa première place des invités des matinales radio de La Première, Bel-RTL, LN24

Il aura terminé la deuxième partie de saison presqu’au coude-à-coude mais sans jamais rattraper le retard enregistré entre septembre et décembre 2022. Le président du MR n’aura pas coiffé, pour la deuxième année d’affilée, les lauriers de la personnalité la plus invitée des matinales radio sur La Première (RTBF), Bel-RTL et LN24. Le réformateur montois aime l’exposition médiatique et n’a d’ailleurs pas hésité à participer à une émission de téléréalité avec un résultat contre-productif mais c’est l’écolo Georges Gilkinet qui est passé devant, dès le début de cette saison 2022-2023 des matinales. “Le ministre y a été essentiellement pour des dossiers liés à la mobilité. C’est une belle reconnaissance de son travail mais le ministre n’a jamais non plus refusé d’y aller et prend ses responsabilités quand ce sont des dossiers plus compliqués”, nous expliquait alors son cabinet.