”Star Academy” 2023: date de retour, directeur et Nikos aux commandes : ce que l’on sait sur la saison 11

Goldman, Nikos et une saison plus longue

Cette onzième saison devrait voir revenir le même duo que l’édition 2022 à la présentation, à savoir Nikos Aliagas et Karima Charni.

L’édition 2023 commencera donc le 4 novembre 2023 et devrait durer plus longtemps que les six semaines de la précédente. Les candidats devraient donc passer les fêtes de fin d’année au château de Dammarie-les-Lys.

TF1 a également dévoilé le nom du directeur. Alors que certains évoquaient Lara Fabian, ce sera bel et bien Michaël Goldman qui sera aux commandes, pour la deuxième saison consécutive.

Du côté du banc professoral, rien d’officiel n’a encore été communiqué. Yanis Marshall et Adeline Toniutti devraient revenir enseigner la danse et le chant. Pour les autres, le flou persiste encore.

Il persiste encore beaucoup d’inconnues : le nombre de semaines, le nombre d’élèves, la présence d’un élève belge, le casting des profs… et surtout, le nom de celui ou celle qui succédera à Anisha, la grande gagnante de la saison 10 !