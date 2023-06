Mort de Claude Barzotti : quand le chanteur est devenu laveur de pare-brise dans le Tatayet Show

L’artiste faisait partie de la squadra des chanteurs de charme belgo-italiens, au même titre que Frédéric François, Adamo ou encore Frank Michaël. Chanteur à succès à partir des années 1980, notamment connu pour ses tubes “Madame” et “Le Rital”, il a vendu plus de 12 millions de disques et rempli les plus grandes salles de concert de Belgique, de France et d’ailleurs.

Durant sa carrière, Claude Barzotti s’est aussi prêté au jeu des caméras cachées. En 1987, il signe un passage dans le Tatayet Show, où il se retrouve dans une station essence en train de proposer aux clients de laver leur pare-brise avec un produit révolutionnaire. Un produit neuf pas vraiment efficace...