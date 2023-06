”Tu étais un seigneur, certes plein d’addictions” : pluie d’hommages de personnalités après la mort de Claude Barzotti

”Adieu Francesco Claude Barzotti”, écrit ainsi le journaliste de RTL Thomas de Bergeyck en postant sur Twitter une photo prise avec le chanteur belge. “Le chanteur Claude Barzotti est décédé”, précise le journaliste Christophe Giltay. “Salut Claude le “Rital” grand ami du Télévie.”

”Beaucoup de tristesse, d’apprendre la disparition de Claude Barzotti, alias le Rital”, réagit le comédien et présentateur français Jean-Luc Reichmann.

”Claude était un seigneur, certes plein d’addictions qui l’ont mené à sa triste disparition aujourd’hui, mais un vrai seigneur avec ses amis”, écrit l’humoriste belge Richard Ruben sur Facebook.

”Il m’a fait faire l’Olympia avec lui en 2004. 50 minutes en première partie d’un pote avec mon nom en gros sur la façade du Boulevard des capucines, ce sont des cadeaux qu’on n’oublie pas !”, poursuit Richard Ruben. “Que de galas privés depuis 1990 où je t’ai imité, toi m’accompagnant au piano ou à la guitare, hilare ! Même si ces dernières années, on s’est moins vus, je suis heureux d’être venu te voir pour te dire au revoir cette semaine. Même très affaibli, tu avais toute ta tête. On a évoqué tant de souvenirs. Je pense fort à Sarah et Vanessa. Tu étais un seigneur…”