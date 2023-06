Mort de Claude Barzotti ce samedi 24 juin 2023 : retour sur sa vie tumultueuse et les accusations dont il a fait l’objet

Ce beau brun ténébreux faisait partie de la squadra des chanteurs de charme belgo-italiens, au même titre que Frédéric François, Adamo ou encore Frank Michaël. Chanteur à succès à partir des années 1980, notamment connu pour ses tubes “Madame” et “Le Rital”, il a vendu plus de 12 millions de disques et rempli les plus grandes salles de concert de Belgique, de France et d’ailleurs. Malgré une carrière brillante, le chanteur à la voix rauque a lutté de nombreuses années contre un de ses démons : l’alcoolisme.

En 2020, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé.

Claude Barzotti, de son vrai nom Francesco Barzotti, est né en Belgique en 1953 de parents immigrés italiens originaires de la région des Marches (centre). Ils s’installent à Court-Saint-Etienne, en Brabant wallon, où Claude Barzotti apprendra à faire de la musique. Il se formera notamment en solfège pendant cinq années ainsi qu’en guitare classique et suivra des cours de chant deux années durant.

À 20 ans, Claude Barzotti compose devant son ami Le Grand Jojo le morceau qui va changer son existence : “Madame”. La chanson sort en 1974, mais à l’époque, elle passe inaperçue. Neuf ans plus tard, en 1983, la chanson est rééditée et c’est la consécration pour le chanteur. Le disque se vend à 700.000 exemplaires.

Mais le plus grand succès de sa carrière, c’est la chanson “Le Rital”, vendue à un million et demi d’exemplaires. Comme bon nombre de ses compositions, “le Rital” est inspirée de son vécu. “Je suis rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes. Ma musique est italienne.” Ce refrain, qui sent bon le soleil de l’Italie, est désormais connu de tous.

Parmi les autres chansons ayant contribué à son rayonnement international, citons “Je ne t’écrirai plus”, “Aime-moi” ou encore un de ces derniers albums “Le temps qui passe” (juin 2015).

Si, d’un point de vue professionnel, le chanteur collectionne les succès à partir des années 1980, le tableau est nettement plus sombre sur le plan personnel. Claude Barzotti, qui n’avait jamais touché à une goutte d’alcool avant son tube “Madame”, a sombré dans la boisson à plusieurs reprises.

”Les problèmes d’alcool, j’en ai eus. Une quinzaine de fois, j’ai voulu me désintoxiquer, mais c’est une maladie dont il n’est pas facile de se débarrasser. Le moindre problème peut faire rechuter. J’ai parfois tenu près de trois ans, avant de retomber dans mes travers”, avait-il déclaré en novembre 2015 aux éditions Sudpresse.

”Je suis allé jusqu’à cinq, six bouteilles par jour”

Dans l’émission de RTL-TVi “Les orages de la Vie”, qui a consacré un sujet sur la dépendance à l’alcool du chanteur, Claude Barzotti avait confessé : “J’ai bu mon premier verre d’alcool à 33 ans. Dans le temps, avec un p’tit verre, j’étais plein. Et puis, c’est l’escalade. Une bouteille, deux bouteilles de whisky. Je suis allé jusqu’à cinq, six bouteilles par jour. Et puis, j’ai fait des cures.” L’artiste dit ne pas pouvoir expliquer cette descente aux enfers : “Je suis quelqu’un de triste. Je n’arrive pas à l’expliquer car j’ai tout, mais je n’ai rien en fait.”

Dans la foulée de l’émission, le chanteur a reçu beaucoup de lettres de ses fans, qui lui ont manifesté leur soutien dans cette épreuve.

Claude Barzotti n’a jamais été marié et a vécu seul la plupart de sa vie. Il a deux filles : Vanessa et Sarah. En octobre 2015, sa fille cadette, Sarah, lui a offert le bonheur de devenir grand-père pour la première fois. “L’arrivée de ma petite-fille Assia est une raison de plus de tenir (dans ma bataille contre l’alcool). Je ne veux pas qu’elle ait un papy alcoolique et croyez-moi, sa présence dans ma vie sera plus efficace que les 15 cures que j’ai suivies jusqu’ici. Assia a un impact sur moi qu’il n’est pas possible de mesurer”, avait-il alors confié aux éditions Sudpresse. Quelques jours plus tard, Claude Barzotti est devenu nonno une seconde fois : une deuxième petite-fille prénommée Mia. L’arrivée de cette dernière a encore renforcé sa volonté de ne plus toucher à une seule goutte d’alcool fort. Il est devenu grand-père d’une troisième petite fille en 2019 : Beya, fille de Sarah.

Infarctus, problèmes rénaux, opération au pancréas

Il faut dire que les problèmes de santé se sont enchaînés pour la vedette. En novembre 2012, le chanteur a été victime d’un léger infarctus. Deux années plus tard, il a dû être opéré pour des problèmes rénaux alors qu’il avait déjà perdu un de ses reins. Il a également subi une opération au pancréas pour un nodule de quelques centimètres. Le chanteur a par ailleurs souhaité réaliser une biopsie du foie pour se rassurer après ses longues années d’alcoolisme.

Quelques ennuis judiciaires

Outre ses problèmes de santé, quelques ennuis judiciaires ont ponctué la carrière du chanteur. Il a notamment été traîné devant les tribunaux par une de ses admiratrices pour viol et séquestration. La vedette a été acquittée en juin 1999 dans cette affaire.

L’artiste a par ailleurs été accusé d’avoir plagié l’œuvre du compositeur Luciano Manente “Décalcomanie” pour le refrain de sa chanson “Nous on veut des violons” interprétée par Morgane, qui avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 1992. En octobre 2000, il sera là aussi acquitté par le tribunal civil de Nivelles.

Il avait ouvert un restaurant : “J’en avais marre de devoir me rendre à Bruxelles pour manger des bonnes pâtes”

Claude Barzotti a principalement investi l’argent gagné pendant sa carrière dans l’immobilier. Il a également ouvert un restaurant, “I Divi”, à Court-Saint-Etienne. “J’en avais marre de devoir me rendre à Bruxelles pour manger des bonnes pâtes”, souligne le chanteur sur le site de l’établissement. Le restaurant avait été totalement détruit par un incendie criminel en 2014 mais a pu renaître de ses cendres en 2020.

Sponsor du club “La Palette stéphanoise” à Court-Saint-Etienne

En plus de la musique, Claude Barzotti était fan de tennis de table. Il était d’ailleurs le sponsor du club “La Palette stéphanoise” à Court-Saint-Etienne.