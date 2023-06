”Claude Barzotti a laissé une trace, il ne part pas bêtement” : Jacques Mercier avait écrit une chanson avec le chanteur belge mort ce samedi 24 juin

”Il est venu dans toutes les émissions que je présentais, on s’entendait très bien”, nous explique Jacques Mercier. “À l’époque, il était en même temps directeur artistique dans sa maison de disques Vogue. Comme on n’était pas sûr de ses succès à ses débuts, on l’avait engagé comme directeur artistique. Son travail consistait à écouter toutes les propositions de chanteurs et de chanteuses. Et il adorait cela. Il a même été produit par un ami à moi, Pierre Célie, en France. C’est à lui qu’on doit le succès de Madame en le réenregistrant. La première version belge n’avait pas très bien fonctionné, il l’a réenregistrée en prenant une orchestration différente et cela a fonctionné.”

”On a écrit une chanson ensemble”

”Juste après son tube Madame, on a écrit une chanson ensemble qui s’appelait Je ne t’écrirai plus”, se souvient Jacques Mercier, joint ce samedi par téléphone. “C’était la seconde chanson qui se trouvait sur son 45 Tours de l’époque.”

La dernière fois que Jacques Mercier a revu Claude Barzotti remonte “à très longtemps”, “à l’époque de l’émission Bonnie&Clyde avec Armelle”. “Je ne vais pas vous dire qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool comme il l’était souvent, mais il ne se souvenait pas de son texte. On a eu beaucoup de difficultés ce jour-là pour enregistrer sa séquence. On a dû la couper, sa chanson n’est donc pas passée sur antenne. C’est un souvenir un peu triste.”

”Les problèmes d’alcool, je les connais d’autant plus que je ne bois plus depuis 45 ans”

Et Jacques Mercier de préciser que “les problèmes d’alcool, je les connais d’autant plus que je ne bois plus depuis 45 ans. Si on n’arrête pas à un moment donné, on s’en fonce et on va de plus en plus loin. C’est ce qui est arrivé à Claude… S’il n’a plus de succès, ça l’encourageait à trouver d’autres compensations… C’est explicable.”

”C’était quelqu’un de très généreux dans sa manière d’être, de chanter”

S’il retiendra du chanteur italo-belge “sa voix toute particulière, avec un timbre qui plaisait qui lui donnait une chose particulière”, Jacques Mercier ajoute que Claude Barzotti “était quelqu’un de très généreux dans sa manière d’être, de chanter”.

L’annonce du décès de ce grand romantique qui devait célébrer ses 70 ans le 23 juillet prochain n’aura pas été une surprise pour le présentateur de la RTBF. “On m’avait déjà annoncé précédemment son décès, ce qui était faux”, dit-il. “De toute façon, cela fait un bout de temps que je m’y attendais... Ça faisait partie des choses qui doivent arriver. La mort, je la côtoie beaucoup puisque j’arrive à un âge où beaucoup de gens que je connais meurent, c’est normal. Moi-même, je mourrai aussi. Ce n’est pas un étonnement puisque je savais que Claude avait de graves problèmes de santé.”

guillement Je trouve que quand on meurt et qu’on laisse une trace heureuse, c’est déjà beaucoup pour adoucir un peu la séparation. Claude a fait beaucoup de bien par ses chansons, des gens sont tombés amoureux sur ses titres.

Ses chansons qui ont particulièrement marqué les années 80 – son tube Madame a été vendu à plus de 1,7 million d’exemplaires – sont sans aucun doute ancrées dans la mémoire des Belges. “Ses chansons sont là. Je trouve que quand on meurt et qu’on laisse une trace heureuse, c’est déjà beaucoup pour adoucir un peu la séparation. Claude a fait beaucoup de bien par ses chansons, des gens sont tombés amoureux sur ses titres. Il a laissé une trace, il ne part pas bêtement.”