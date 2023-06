Un budget de 22 millions pour des Ardentes “améliorées”

”L'année dernière, nous avons été pris de court, nous ne nous attendions pas à un festival d’une telle ampleur”, avoue Gaëtan Servais, cofondateur et organisateur des Ardentes. “Évidemment, un tel événement apporte son lot de nuisances, tant au niveau de la quiétude du quartier qu’au niveau de la mobilité”, ajoute-t-il.

Il est vrai qu’en 2022, de nombreux festivaliers et riverains s’étaient plaints de l’organisation, notamment concernant la difficulté d’accès au site. En effet, le manque de navettes et les mauvaises indications routières, entre autres, représentaient certains des points noirs soulevés après l’édition 2022.

Les autorités communales de Liège et de Ans, les chefs de Corps des polices et les organisateurs des Ardentes ont expliqué à la presse les différentes mesures mises en place pour l'édition 2023 du festival. ©DR

”Heureusement, 12 000 personnes ont répondu à notre questionnaire pour faire part de leurs impressions”, se réjouit l’organisateur. “Grâce à ces feedbacks, nous avons tout mis en œuvre pour améliorer considérablement l’expérience des festivaliers, conclut-il. La première édition à Rocourt était un test pour que l’édition 2023 soit encore meilleure”.

Promouvoir la mobilité douce

Un festival “green”, ou écolo, c’est l’un des gros points soutenus par les organisateurs et par les autorités des Villes de Liège et de Ans. Outre les nombreux stratagèmes pour garder le site propre, comme l’échange de gobelets en plastique contre du cash, ou les 500 préposés propreté, c’est surtout sur la mobilité douce que les Ardentes mettent l’accent.

”Nous encourageons vivement les festivaliers à emprunter les transports en commun, gratuits à l’achat de leur ticket, pour se rendre au festival”, déclare Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Des navettes se chargeront d’ailleurs du trajet entre le centre-ville de Liège et Rocourt. Gaëtan Servais tient cependant à rassurer les foules, “il y aura beaucoup plus de navettes qu’en 2022 et un meilleur roulement de celles-ci”, explique-t-il.

Les organisateurs incitent les festivaliers à prendre les transports en commun pour se rendre au festival. ©DR

”De plus, les navettes amèneront les festivaliers directement devant l’entrée du festival, ce qui n’était pas le cas l’année passée”, conclut-il. Pour les 1/3 de festivaliers, soit près de 20 000 personnes, qui arriveront via le train, en gare de Ans, des navettes assureront également le trajet jusqu’au site. Une offre augmentée pour un budget qui, en un an, a doublé.

De meilleures infrastructures

L’un des gros problèmes rencontrés l’année passée concernait aussi les sanitaires. Des toilettes inutilisables, trop peu de douches pour les 26 000 campeurs, de l’eau froide, nombreux étaient les festivaliers consternés par une organisation quelque peu défaillante. Mais soyez rassurés, les organisateurs ont tout prévu pour éviter qu’un tel scénario ne se répète.

”30% de sanitaires supplémentaires, un gros investissement dans la gestion des eaux et davantage de nettoyeurs”, la situation devrait être sous contrôle. “Nous avons également augmenté le nombre de sanitaires et de poubelles dans les rues entre le festival et le camping”, avoue Gaëtan Servais, “pour éviter des problèmes d’incivilités que vous imaginez bien”.

Davantage de sécurité

Enfin, les autorités communales ont souhaité accroître la sécurité sur le site et aux abords de ce dernier. “Nous avons un public majoritairement féminin, il est donc important de faire de la prévention sur les questions, entre autres de consentement”, déclare le bourgmestre. En plus des brigades de sensibilisation et des nombreux goodies distribués, comme des préservatifs ou des chouchous antidrogue à placer sur son verre, 500 agents de sécurité arpenteront en permanence le site, le camping et les rues avoisinantes.

Les festivaliers s'engagent à respecter la loi et les règles de bienveillance. ©DR

Des agents s’assureront d’ailleurs, notamment, que des “campeurs sauvages n’installent pas leur tente dans le jardin de riverains comme l’année passée”, s’amuse à moitié le chef de Corps. Un budget total de 22 millions d’euros pour un festival dont la réputation ne cesse de grandir, dont 1 million servira spécifiquement à toutes les améliorations citées précédemment.

”Ce moment de communion et de célébration fait du bien, et il est de notre devoir que les choses continuent dans ce sens”, conclut Willy Demeyer, qui ne manque pas de rappeler qu’il “ne signera les autorisations nécessaires à la tenue des Ardentes qu’au dernier moment, lorsqu’il sera certain que toutes les dispositions imaginables aient été mises en place pour protéger le public et la jeunesse”.

Tolérance zéro en matière de drogue

Le public étant de plus en plus jeune, les autorités de la Ville de Liège et les organisateurs se veulent rassurants. “Le but principal, ce n’est pas la visibilité extérieure du festival, ce n’est pas sa renommée, mais c’est la bienveillance”, insiste Gaëtan Servais, organisateur des Ardentes. “Avec 90 % des festivaliers âgés de moins de 24 ans, les questions de consommation sont extrêmement importantes”, ajoute-t-il.

C’est pourquoi une tolérance zéro sera appliquée, sans exception. Détection canine, fouille, saisie et rédaction de PV, les étapes sont claires : “nous couperons les bracelets des détenteurs de stupéfiants, qui seront, ensuite, pris en charge par les services de police”, explique l’organisateur. “Les excès et les comportements déviants n’ont pas leur place dans notre festival”, conclut-il. Pour rappel, lors de l’édition 2022, 440 P.V. avaient été rédigés pour détention de stupéfiants sur le site du festival.