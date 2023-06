Voici le message de Pascal Vrebos lors de la dernière de “L’Invité” ce dimanche 18 juin 2023 sur RTL TVI : “Merci à mes 830 invités”

“C’est à mon tour de vous remercier, parce que vous avez vraiment contribué à donner à nos concitoyens des informations objectives et honnêtes”, a déclaré le socialiste. “Et puis vous avez contribué à faire vivre positivement la démocratie et à renforcer les libertés qui sont très très précieuses pour nous. Donc merci, merci Pascal Vrebos.”

guillement Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont donné une liberté totale durant toutes ces années.

Pascal Vrebos s'est ensuite exprimé, partageant un message personnel. “Merci. C’est donc la 830e et dernière de L’Invité, depuis 23 ans, sans oublier les 20 ans de Controverse (NDLR : l’ancienne émission politique du dimanche lancée en 1992). Donc, un immense merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont accompagné depuis 1992 derrière les caméras, dans les bureaux. Merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont donné une liberté totale durant toutes ces années. Merci à mes 830 invités qui, pour la plupart, d’ailleurs, ont joué très très bien le jeu du questionnement. Et puis, surtout, surtout merci à vous qui m’avez suivi avec une grande fidélité depuis plus de 30 ans. Je vous embrasse, et surtout, c’est l’essentiel, portez-vous bien.”

Une séquence reprenant quelques moments forts des émissions et entretiens animés par Pascal Vrebos a ensuite été diffusée sur antenne. Applaudi par son équipe, le présentateur - dont on a pu deviner l'émotion - a reçu un bouquet de fleurs.