Le vainqueur de “La chanson de l’année 2023” en pleurs : “J’aimerais dédier ce trophée à ma mère qui nous a quittés il y a un mois et demi”

“Je suis extrêmement ému ce soir, parce que j’aimerais dédier ce trophée à ma mère qui nous a quittés il y a un mois et demi. Et pour qui tout ce que j’ai fait depuis que j’exerce le métier de chanteur était dans le but de la rendre fière. J’étais là à attendre en espérant qu’elle puisse se réjouir de là où elle ce soir aussi.”