Graspop 2023 : Vingt ans après, Pantera rugit à nouveau

Un groupe qui a atteint des sommets avant des tensions internes, puis une séparation, et qui a scellé sa légende avec l’assassinat d’un de ses membres en plein concert. Le revoilà avec de nouveaux musiciens illustres pour une nouvelle tournée.

Texas, 1981

Pantera est né au tout début des années 1980 au Texas. Il est fondé par les frères Darrell. Vinnie Paul à la batterie, Dimebag Darell à la guitare. Ils sont rejoints par le bassiste Tommy Bradford et le chanteur Donnie Hart. Les quatre gaillards sont encore à l’école, ils jouent des reprises dans de petits clubs du coin. Tenues extravagantes, vague glam rock.

Après quelques changements dans les membres du groupe, (Donnie et Tommy quittent le groupe, Terry se met au chant, Rex Brown les rejoint à la basse) Pantera sort son premier album, Metal Magic, en 1983.

Le groupe sortira quatre albums pendant les années 80, tout produits par le père des frangins. Phil Anselmo devient le chanteur du de Pantera en 1986.

Cowboys de l’enfer

Mais c’est avec Cowboys from Hell en 1990 et surtout Vulgar Display of Power, deux ans plus tard que le groupe décolle. Pantera trouve son style, plus agressif, plus rapide entre groove et power metal, signe sur un gros label, Atlantic Records, et part faire le tour du monde.

Mais il y a des problèmes de drogue, d’alcool, d’ego aussi et des tensions apparaissent dans le groupe entre les frères Darrell et les autres membres.

Pantera se sépare officiellement en 2003. L’année suivante, Dimebag Darell est assassiné en plein concert de Damageplan, le groupe qu’il avait formé avec son frère, Vinnie Paul (qui meurt en 2018).

La renaissance, 2022

L’an dernier, Pantera se reforme avec les deux membres restants, Phil Anselmo et Rex Brown. Rejoints par deux nouveaux musiciens et pas n’importe lesquels. Charlie Benante, batteur d’Anthrax depuis 1983. Et Zakk Wylde guitariste d’Ozzy Osbourne et de Black Label Society.

Pantera s’est lancé dans une tournée, "For the brothers , for the fans, for the legacy" (Pour les frères, pour les fans, pour l’héritage). Le groupe n’a plus sorti de nouvelles chansons depuis 2000 mais il est attendu par des parterres de dizaines de milliers de fans nostalgiques. Les images de la foule des premiers concerts de la tournée, en Amérique du sud sont impressionnantes. Après un mois de juin passé dans les plus gros festivals européens, Pantera retourne aux USA pour une tournée avec Metallica, 32 ans après avoir partagé leur scène pour la première fois.

