Je devais avoir 12 ans et ma "mamy de Corse" (un surnom inexplicable alors qu’elle habitait en Bretagne !), très attachée à nous apprendre la culture, m’y avait emmenée. J’avais été bouleversée par cette œuvre contemporaine. Je n’ai jamais oublié ce final: une pyramide de danseurs dont le dernier, tout en haut, terminait les… fesses à l’air. Puis rideau ! Quelle claque. Je n’ai pas hésité longtemps à prendre des billets pour mes enfants, histoire de leur faire partager ce souvenir magique…

Et je me suis mise à réfléchir à toutes ces "madeleines de Proust" vécues avec nos grands-parents ou nos parents et qu’on reproduit de générations en générations, qu’on transmet à nos enfants, avec raison ou en dépit du bon sens, juste parce que ces moments gardent une saveur particulière, retissent le fil de nos ancêtres.

Chez nous, la liste est longue: avec les loulous, on joue encore au "Nain jaune", ce jeu de table qui m’a valu, enfant, des soirées de rire avec mes grands-parents ; on découpe dans les tranches de gouda des formes et personnages pour créer des histoires ; on mange ce plat incongru et hypercalorique "pâtes, beurre, chapelure, sel" ou du "caca de poule" (cette étrange tartine à la maquée et au sirop de Liège); ma fille dévore les "Histoires vraies" de Pierre Bellemare, mes premiers livres policiers offerts par ma mamy. Et quand le lit de mes enfants est glacé, il m’arrive, comme on le faisait pour moi, de le réchauffer au… sèche-cheveux. Insensé mais quel bonheur de glisser ses petons gelés dans ces draps chauds.

Et vous, quels "rituels" de famille avez-vous transmis à vos enfants ?