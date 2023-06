"Koh-Lanta: le Feu sacré": emplacements, pause pipi, hydratation… Voici les coulisses de l’épreuve des poteaux

Ils ne sont plus que trois à espérer remporter ce “Koh-Lanta : le Feu sacré” ainsi que les 100.000 € promis au vainqueur. Mais avant cela, une dernière épreuve, et non des moindres, attend Tania, Nicolas et Frédéric : les mythiques poteaux. Lequel des trois candidats réussira à rester le plus longtemps en équilibre sur son poteau ? En attendant la réponse, voici les coulisses de l’épreuve phare de “Koh-Lanta”.