”Koh-Lanta : le Feu sacré”: comment la maladie de Tania a affecté sa participation à l’émission

Tania, est sans doute la finaliste “surprise” de ce “Koh-Lanta”. Souvent classée parmi les derniers dans les épreuves et éliminée à deux reprises, la candidate de 22 ans est aussi la détentrice d’un record ! Elle est l’aventurière à avoir reçu le plus de votes contre elle de toute l’histoire de l’émission, soit 29 votes en 12 épisodes. Et pourtant, la bonne humeur et la détermination de la jeune femme n’ont pas eu raison de son incroyable parcours… lui ouvrant les portes de l’orientation, puis celles des poteaux.

Dans une interview accordée à CNEWS, la candidate s’est livrée sur sa maladie, le syndrome de Raynaud. “Le syndrome de Raynaud est une mauvaise circulation dans les extrémités des membres. Personnellement, je suis touchée par les mains et les pieds. Mais cela peut toucher également le nez et les oreilles”, explique la finaliste, avant de poursuivre : “Dès que je suis stressée ou que j’ai un peu froid, je ne sens plus les extrémités de mes membres. On peut me couper le doigt, je ne sentirai rien. ”

Cette maladie perturbe son quotidien, et ce principalement quand elle a froid. “À titre d’exemple, je ne peux même pas faire mes lacets, je ne peux plus rien faire avec mes mains jusqu’à ce qu’elles se réchauffent. ”

Lors de sa participation à “Koh-Lanta : le Feu sacré”, Tania a dû faire avec ce syndrome. Ce qui n’était pas toujours facile sur le camp. “Cela m’a handicapée pendant les nuits. Parfois, on dormait avec les habits mouillés. Certes, durant la journée il fait très chaud sur le camp, mais la nuit, il fait très froid. Il y a du vent. Le fait d’avoir des habits mouillés, si je suis déjà un petit peu frileuse, c’est une catastrophe”, explique l’aventurière à CNEWS, avant de conclure : “En survie, il suffit de se coller à d’autres personnes pour que cela passe. Heureusement qu’il y a, quand même, des solutions. Malheureusement, si j’avais été toute seule sur l’île, je pense que je serais morte de froid.”