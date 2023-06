Finale de “Koh-Lanta : le Feu sacré” : qui de Tania, Nicolas ou Frédéric remportera la 24e saison ? (direct)

Une blessure au pied juste avant les poteaux

Place donc à une épreuve tout aussi mythique : celle des poteaux. Tania, Frédéric et Nicolas n’ont qu’un seul objectif : être celui ou celle qui tiendra le plus longtemps sur son poteau.

Une ultime épreuve qui ne commence pas de la meilleure des manières pour Frédéric. Le candidat de 33 ans s’est blessé au pied la nuit précédente, en allant réalimenter le feu du camp réunifié.

Une blessure qui n’aura finalement pas handicapé l’aventurier, puisque c’est Frédéric qui remporte la mythique épreuve des poteaux, après un peu plus d’1h30 d’une parfaite immobilité.

”Avant l’épreuve, je me disais que je partais avec un bon handicap. Je sentais la douleur. Mais elle m’a aidé à rester éveillé et, au final, ça a payé”, a-t-il confié ému à Denis Brogniart.

Nicolas et Tania sont tombés à quelques secondes d’écart, au moment où les trois adversaires devaient enlever une énième clavette de leur poteau.

Les deux grands finalistes sont…

Alors que Nicolas s’attendait à être choisi par Frédéric… surprise générale ! Le candidat de 33 ans emmène Tania au jury final.

”C’est une décision compliquée. J’ai dit à Nicolas que je l’emmènerai en finale, mais j’ai beaucoup médité pendant les poteaux. Ce n’est pas un ami que je dois emmener mais un adversaire. Il a eu beaucoup d’éloges. Ce serait me tirer une balle dans le pied d’aller en finale avec lui”, s’est-il expliqué.

Les membres du jury final départageront donc Frédéric, gagnant des poteaux, à Tania, le phénix de cette 24e saison.

Nicolas, de son côté, devient le neuvième et dernier membre du jury final.

Le jury final

Place au jury final, composé de neuf membres : Anne-Sophie, Helena, Gilles, Clémence, Esteban, Laura, Quentin Julie et Nicolas, troisième de l’aventure.

Leur objectif est clair : départager Frédéric et Tania, les deux derniers aventuriers. Il s’agit du premier vote de la saison qui se fera “pour” et non “contre” un candidat.

Avant les votes, les anciens candidats règlent leurs comptes et reviennent sur leurs parcours. Coalition des garçons, survie des filles, stratégies et mérites sportifs, tout est évoqué… sans oublier les discours des deux finalistes, qui doivent convaincre les membres du jury final de voter pour eux.

La finale en direct

Après les votes, on retrouve Denis Brogniart en direct de Paris. L’animateur reviendra avec les aventuriers sur cette 24e saison de “Koh-Lanta”, après quoi il procédera à l’ultime dépouillement, après quoi on connaîtra le nom du grand vainqueur de ce “Koh-Lanta : le Feu sacré”.