Cet acteur de “Breaking Bad” et “Les Experts Miami” est décédé

La cause de sa mort a été révélée et relayée en ce début de semaine par plusieurs médias anglophones. D’après un e-mail envoyé à The Post par un représentant du bureau du médecin légiste, son décès serait la conséquence d’une pendaison.

Dans un premier temps, la famille avait évoqué une crise cardiaque durant son sommeil.

Mike Batayeh avait fait trois apparitions dans “Breaking Bad” (2011-2012), mais il était également apparu dans plusieurs films et séries comme “Les Experts Miami” et “Marco Polo”.