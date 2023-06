Marilou Berry, victime d’une arnaque : “Ils manipulent mon image et ma voix pour vendre leurs pilules miracles dangereuses pour votre santé”

”Keto machin-truc, c’est une arnaque”, écrit-elle en dessous de sa vidéo. “Ils manipulent mon image et ma voix pour vendre leurs pilules miracles dangereuses pour votre santé. Le poids est quelque chose de personnel. Autant la prise de poids que la perte de poids… Je m’étais toujours dit que je ne me justifierai jamais à ce sujet…”

Son secret pour perdre du poids ? “3 mois de tournage, loin de chez moi, avec une mauvaise cantine… Les journées sont longues et nous sommes constamment debout, en plein soleil.”

”Dans ma vie, j’ai été obèse, grosse, ronde, mince et même maigre. Je suis très fière de tout ce que j’ai été, très fière de ce grand écart que mon corps est capable de m’offrir. Mais suite à cette campagne de pub, je reçois des centaines de messages de personnes désespérées me suppliant de les aider à perdre du poids… de leur révéler mon secret… J’ai effectivement perdu du poids dernièrement. Et au risque de vous décevoir, voilà mon secret : 3 mois de tournage, loin de chez moi, avec une mauvaise cantine… les journées sont longues et nous sommes constamment debout, en plein soleil… Voilà.”

”Ne laissez personne vous diminuer, pas même un médecin”

”Les régimes, c’est de la m***e, mais c’est surtout une industrie et une industrie, c’est fait pour faire des profits, ne l’oubliez pas. Ne vous laissez pas faire par les professionnels de ce milieu qui nous méprisent et ne pense qu’à faire de l’argent sur notre dos. Écoutez-vous. Ça n’est pas parce qu’on a une blouse blanche et qu’on a fait des études qu’on a raison. Ne laissez personne vous diminuer, pas même un médecin. Prenez soin de vous et merci d’être toujours aussi bienveillant avec moi. […] Merci pour vos nombreux messages d’amour et de soutien. Je suis fière de ma communauté…”

Marilou Berry a déposé plainte concernant toutes ces publicités mensongères.