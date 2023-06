Finale de la saison 12 de "The Voice France 2023": voici le vainqueur

C'est la fin d'une grande et magnifique aventure pour les quatre finalistes de The Voice, la plus belle voix. Ce samedi soir, sur TF1, Aurélien, Arslane, Jérémy Levif et Micha ont tout donné pour tenter de gagner la victoire de cette douzième saison. Une finale entièrement masculine, ce n’était plus arrivé depuis la saison 5 et la victoire de Slimane face à MB14, Antoine et Clément Verzi. Mais que s'est-il passé au cours de cette soirée? Voici ce que vous avez (peut-être) raté.