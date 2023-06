Mort de l’humoriste français Guillaume Bats, Jérémy Ferrari anéanti : “Je l’ai trouvé décédé dans son lit”

Mort dans son sommeil ? “Cela reste à confirmer par les médecins”

Parmi la pluie d’hommages, son ami et producteur Jérémy Ferrari avec lequel il collaborait de façon très régulière a lui aussi tenu à réagir personnellement face à cette triste annonce.

”Guillaume devait donner une conférence hier (jeudi, NDLR) à 19h30, il ne s’est pas présenté et ne répondait pas à nos appels”, a écrit Jérémy Ferrai sur ses réseaux sociaux. “Je me suis rendu chez lui et je l’ai retrouvé décédé dans son lit probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins. “

”Malgré la douleur, je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux”

”Je ne souhaite pas m’exprimer sur ma peine dans les médias ou dans la presse malgré les nombreuses demandes qui m’ont été faites”, a-t-il poursuivi. “Guillaume était mon petit frère et j’aimerais qu’on se concentre sur lui, son talent, son courage, sa force, sa lumière… Quant à moi, je suivrai son exemple et dès demain, malgré la douleur, je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux.”

”L’autodérision, ce n’est pas un choix. Elle fait partie de ma vie”, nous expliquait Guillaume Bats dans une interview en 2017. L’humoriste n’hésitait en effet jamais à se moquer de lui-même et de son physique.

L’hommage de Laurent Ruquier et des Grosses Têtes

