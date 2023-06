Finale de Mask Singer 2023: voici le grand vainqueur et toutes les célébrités démasquées

Retour sur les pronostics initiaux

À l’issue de la demi-finale, diffusée le 26 mai 2023 sur TF1, trois personnalités s’étaient donc qualifiées : le Husky, la Biche et le Chameau. Le Husky cacherait le chanteur Vincent Niclo, selon Jeff Panacloc. Les noms du comédien canadien Stéphane Rousseau ou du chanteur Claudio Capéo étaient aussi cités. Derrière La biche, s’agirait-il des chanteuses Aurélie Konaté, Sofia Essaïdi ou Lucie Bernardoni, anciennes membres de La Star Academy des années 2000 ?

3 personnages de l’an dernier sont revenus sur le plateau

Comme le veut la tradition, des personnages de la saison précédente sont revenus sur le plateau de Mask Singer ce vendredi soir pour chanter. La Tortue (Amaury Vassili), l’Éléphant (Keen V) et le Chevalier (Laurent Maistret) ont ainsi entonné “en collégiale”, selon le présentateur Camille Combal, J’ai vu du groupe de pop rock français Niagara. Une bonne entrée en matière pour le début de cette finale.

Voici quels duos ont chanté lors de la finale

Chacun des personnages emblématiques de la saison dernière a alors chanté en duo avec l’un des finalistes. Le Husky (qui vient du froid, comme il l’a dit dans les indices, qui travaille avec la même personne depuis ses débuts et qui a un fidèle public) a ainsi partagé la scène avec l’Éléphant sur le titre Casser la voix du chanteur français Patrick Bruel.

”Félicitations à tous les deux ! Cela a hyper bien chanté”, a insisté le présentateur de l’émission. “Superbe duo, magnifique, très beau décor”, a déclaré Kev Adams. “Très belle prestation. Félicitations.” “J’ai adoré les deux voix”, a ajouté Élodie Frégé. L’Éléphant (Keen V) a, pour sa part, félicité le Husky pour sa prestation. “Je pense que c’est Vincent Niclo”, a-t-il dit.

La Biche (qui “a côtoyé de la star”, selon ses propres termes, et qui, “dans la vie, est loin d’être une nonne”) a ensuite chanté Fiche le camp Jack, une version de Richard Anthony, avec “celui qui a marqué la saison 4”, le Chevalier. Le Chameau et la Tortue (qui a remporté le trophée de Mask Singer saison 4) se sont enfin produits sur scène avec le titre Sous le vent de Garou et de Céline Dion.

Le Chameau démasqué en premier

Au bout du suspense, c’est le Chameau qui a été démasqué en premier. “Il nous a amusés. J’ai deviné comme Kev (Adams) qui il y a là-dedans”, a indiqué le présentateur. Il s’agissait des humoristes et tiktokeurs Nico et Daniela Capone.

Le Husky a ensuite réalisé “une des plus belles prestations qu’on ait eues” selon Kev Adams, avec Diego libre dans sa tête, une chanson écrite par Michel Berger, alors que la Biche a entonné Où je vais de la chanteuse Amel Bent.

”Je me suis éclaté, j’espère que cela s’est vu”

C’est finalement Le Husky qui a soulevé la coupe après les votes du public présent sur le plateau de TF1. Il s’agissait du chanteur Vincent Niclo, comme l’avaient pressenti les membres du jury. “Je me suis éclaté. J’espère que cela s’est vu”, a-t-il dit.

La chanteuse et comédienne Aurélie Konaté se cachait, quant à elle, sous le costume de la Biche. Elle est notamment passée par la Star Ac' et a chanté avec les plus grands artistes. On l’a aussi vue dans des séries à succès comme Demain nous appartient ou Camping paradis. “Ça a été un gros challenge pour moi de rechanter après dix ans”, a-t-elle déclaré. “Pour moi, j’ai tout gagné.”

Avec Mel B, Anastacia, Tina Arena les dernières semaines

Après le départ de deux personnages, la Sorcière et l’Alien, démasqués il y a trois semaines ou encore la participation de Mel B en Soleil le 28 avril 2023, une nouvelle star internationale était apparue le 19 mai 2023, sous le déguisement du Kangourou ! Il s’agissait de la chanteuse américaine Anastacia. Sous le costume de la Plante carnivore se cachait, quant à elle, la chanteuse australienne Tina Arena.

La semaine dernière, La Méduse avait quitté l’aventure après sept semaines de compétition. Avant de quitter le plateau, elle avait dû révéler sa véritable identité. Il s’agissait de la fille de Michèle Bernier, la comédienne et chanteuse Charlotte Gaccio.