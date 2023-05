Downton Abbey : la série bientôt de retour pour une septième saison ?

Une source au sein de la production s’est récemment confiée sur ce projet auprès du média anglais MailOnline : “Il y a un plan qui est en cours de développement et qui suscite beaucoup d’enthousiasme. Le casting est en cours et ce serait formidable si toutes les grandes stars pouvaient revenir. Les gens ont adoré Downton. C’est devenu une institution britannique et elle manque à beaucoup de gens”, avant de poursuivre : “Ce projet suscite beaucoup d’enthousiasme. C’était la série préférée des téléspectateurs le dimanche soir et elle a obtenu d’énormes chiffres d’audience. Il n’y a pas grand-chose qui puisse rivaliser avec elle depuis qu’elle s’est arrêtée.”

Depuis ces révélations, les rumeurs d’un retour ne font qu’enfler. Celles-ci indiquent que des pourparlers seraient actuellement en cours pour faire revenir sur le petit écran la série d’ici fin 2024.

Mais que pourrait bien raconter cette éventuelle nouvelle saison ? L’intrigue reprendrait-elle en 1928, là où le dernier film a laissé le public ?

Diffusée de 2010 à 2015, “Downton Abbey” a connu un succès international. Au cœur de l’intrigue, les péripéties d’une famille d’aristocrates et de leurs domestiques, de 1912 à fin 1925. Deux films sont ensuite venus compléter la série, en 2019 et 2022.