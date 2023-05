Un an après ses propos polémiques, Gims regrette d’avoir demandé aux musulmans de ne plus lui souhaiter une bonne année

Un an après avoir prononcé ces quelques phrases dans une story Instagram, le chanteur Gims, toujours en promotion de son nouvel album intitulé Les dernières volontés de Mozart est revenu sur ses propos ce samedi 27 mai 2023 dans l’émission Quelle époque, sur France 2.

”Je n’aurais pas dû faire cette vidéo, ce n’était pas bon”, a-t-il déclaré à Léa Salamé. “Je regrette, moi ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, ils sont dans Noël et tout ça donc indirectement ce sont eux aussi qui sont choqués. J’ai voulu effacer sa vidéo, mais il était alors trop tard, elle avait déjà trop circulé. On a le droit de faire des erreurs. J’essaye d’en faire le moins possible, je sais que je suis un haut-parleur, qu’on m’écoute, mais cela, c’est quelque chose que je n’arrive pas à assimiler tout le temps.”

Gims avait déclenché une autre polémique il y a deux mois, avec des propos sur les pyramides égyptiennes. Il s’en est expliqué sur le plateau de ce samedi soir. Dans une interview pour l’émission Oui Hustle diffusée sur YouTube le 22 mars 2023, l’artiste avait affirmé que les Égyptiens disposaient d’un système électrique dès l’Antiquité, fonctionnant grâce aux pyramides. “Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité… C’était des antennes ! Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent.” Une théorie complotiste, qu’il n’était pas le premier à évoquer, mais qui a fait grand bruit.

”Il y a eu une minute et 37 secondes sur l’Égypte”

Alors, pourquoi a-t-il dit cela, et y croit-il vraiment ?, lui a demandé la journaliste Léa Salamé “C’est une interview qui a duré presque deux heures. Ce n’était pas une interview sur l’Égypte. […] J’ai parlé de ma vie, de ma carrière, etc. Il y a eu une minute et 37 secondes sur l’Égypte exactement”, a répondu Gims. ” Oui, mais pour dire quoi ?”, le relance alors la journaliste. “Pour donner un exemple concernant l’Afrique”, a-t-il précisé. “Je parlais de l’Afrique avant, d’union, d’idées, de solidarité. Et j’ai donné en exemple les pyramides parce que c’est fascinant. L’Égypte, c’est quelque chose qui fascine […]. C’est mystérieux, c’est passionnant. Donc, c’était un exemple pour l’Afrique pour dire : “Regardez ce qu’ils arrivent à faire, c’est dingue”. Apparemment, ils avaient l’électricité, c’est une théorie.”

”Ça m’a choqué que ça prenne autant d’ampleur”

”Vous l’affirmez ?”, le relance perplexe Christophe Dechavanne. ” C’est une théorie”, rétorque-t-il. ” Complotiste”, ajoute rapidement Léa Salamé. “Ce n’est pas vrai, en fait.” S’il y croit, “je ne peux pas l’affirmer”. “Ça m’a choqué que ça prenne autant d’ampleur”, a-t-il encore précisé, par rapport à la polémique.