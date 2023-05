The Voice France 2023: voici les 4 finalistes qui s’affronteront le samedi 3 juin 2023 sur TF1

Ils étaient huit à prétendre à participer à la finale de “The Voice 2023”, ce samedi 27 mai 2023 sur TF1. Il y avait donc trois talents dans la team Bigflo et Oli (Fanchon, Hanna et Dame), deux talents dans l’équipe de Vianney (Jérémy Levif et Kiona) ainsi que Micha et Arslane avec Amel Bent. Zazie, elle, ne pouvait compter que sur un seul talent, Aurélien.