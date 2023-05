”Moi aussi, je suis en forme” : le grand retour de Florent Pagny dans “The Voice France” 2023 ce samedi 27 mai 2023, les larmes des coaches

Ce samedi 27 mai 2023, les huit candidats demi-finalistes de la douzième saison de The Voice France ont voulu rendre hommage au chanteur Florent Pagny en reprenant son titre iconique Chanter, sorti en 1997. Seulement, alors qu’ils entonnaient le refrain, les artistes en herbe ont eu la surprise de voir Florent Pagny les rejoindre sur scène et chanter avec eux. De quoi provoquer la stupeur générale et l’émotion des candidats et des coaches. Vianney et Amel Bent avaient notamment les larmes aux yeux.