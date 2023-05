Mask Singer 2023: voici les 3 finalistes de la saison 5 qualifiés ce vendredi 26 mai 2023

Après le départ de deux personnages, la Sorcière et l’Alien, démasqués il y a quinze jours ou encore la participation de Mel B en Soleil le 28 avril 2023, une nouvelle star internationale est apparue la semaine dernière, le 19 mai 2023, sous le déguisement du Kangourou ! Il s’agissait de la chanteuse américaine Anastacia. Sous le costume de la Plante carnivore se cachait, quant à elle, la chanteuse australienne Tina Arena.

Lors de la demi-finale organisée ce vendredi 26 mai 2023, le Chameau, la Méduse, le Husky et la Biche ont dû s’affronter en vue de se qualifier pour la tant attendue finale de l’émission présentée par Camille Combal, où trois personnages seront alors encore en lice.

La chanteuse Anggun à la rescousse

Pour aider Kev Adams et sa bande dans leurs enquêtes, une star s'est cachée dans le costume du Taureau. Elle a performé sur scène, avant de se démasquer.

La chanteuse française d’origine indonésienne Anggun a ainsi rejoint le jury composé de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé pour les aider dans leur tâche. On a ensuite pu découvrir les prestations vocales des candidats ainsi que de leurs indices. Anggun a ainsi pensé avoir trouvé qui se cachait derrière le costume du Husky. “Un garçon très charmant, c’est mon ami Vincent”, a-t-elle dit, en faisant référence au chanteur et acteur français Vincent Niclo, par ailleurs animateur de télévision depuis 2009.

La fille de Michèle Bernier dans l’aventure

Le premier finaliste dévoilé est la Biche, suive du Husky et enfin du Chameau. La Méduse a donc quitté l’aventure après sept semaines de compétition. Avant de quitter le plateau, elle a dû révéler sa véritable identité. Depuis le vendredi 21 avril, Michèle Bernier a été la seule membre du jury de Mask Singer à découvrir l’identité de la méduse. Pour de nombreux internautes, il s’agirait de sa fille, Charlotte Gaccio. Il faut dire que de nombreux indices ont titillé la curiosité des téléspectateurs. Et il s’agissait bien de la comédienne et chanteuse Charlotte Gaccio. Sa voix nous a envoutés, mais elle est aussi comédienne où elle joue dans la série Demain nous appartient. Sans oublier qu’on l’a vue dans plusieurs pièces de théâtre, dont une avec sa maman. “Je me suis beaucoup amusée”, a-t-elle déclaré.

Une chose est sûre, Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé ont encore du pain sur la planche pour démasquer le reste des personnages. Ils pourront compter sur Camille Combal pour les aider dans leur tâche.

Autant dire que la saison 5 de Mask Singer n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Il reste un épisode avant de savoir qui des mystérieuses célébrités restantes sera sacré grand gagnant de cette cinquième saison. Qui succédera à Amaury Vassili ? Pour tout savoir, rendez-vous pour la finale ce vendredi 2 juin 2023 dès 21h10 sur TF1.