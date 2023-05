"Évidemment que je suis déçue d’avoir flanché" : la chanteuse La Zarra répond aux critiques après l’Eurovision 2023

Pour la première fois depuis le samedi 13 mai 2023, la chanteuse québécoise s’est exprimée...en chanson.

"Évidemment que je suis déçue/D’avoir flanché, d’avoir perdu/Moi qui ai toujours eu cette peur/De ne pas être à la hauteur", lance la candidate de la France sur quelques notes de piano. "Évidemment que je suis fière/De porter le drapeau de cette France/Moi qui suis française dans l’acte/Mais pas dans l’acte de naissance.".

Pour la première fois, La Zarra reconnait ses erreurs. "Évidemment j’ai des regrets/Évidemment je le referai/Et je m’excuserai à chaque fois/Je suis comme ça, c’est moi."

Elle en profite surtout pour régler quelques comptes en revendiquant fièrement sa double culture. "Évidemment qu’on m’attaquera/Sur mes racines, mes origines/Mais j’en suis fière comme Dalida/Comme Édith Piaf et comme Céline [Dion, NDLR]."

La défaite a été d’autant plus rude que La Zarra, qualifiée par certains de "diva", n’a pas été épargnée pendant et après la compétition. "Plus rien ne m’étonne, plus rien ne me blesse, affirme la chanteuse, pas même les insultes dans la presse/J’encaisse les coups, je fais mon chemin/Ils feront leur métier, je ferai le mien."