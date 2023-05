Fête des mères 2023: les plus beaux messages des stars belges sur Instagram (photos)

Jill Vandermeulen : “Je me sens réellement bénie d’avoir quatre enfants”

L’animatrice de RTL, personnalité des réseaux sociaux et de YouTube, a partagé une photo attendrissante où elle pose avec ses quatre enfants devant la photographe Mehdy Nasser. À cette occasion, on peut apercevoir la jolie frimousse de sa petite dernière, Charlie-Jane, née en novembre dernier.

”Joyeuses fêtes des mères à toutes les mamans belges et suisses et j’embrasse déjà un peu en avance toutes les mamans françaises”, écrit la star des réseaux sociaux. “Aujourd’hui, je me sens réellement bénie d’avoir quatre enfants et chaque jour je mesure cette chance fabuleuse. J’ai donc une pensée très particulière pour toutes les femmes qui aimeraient plus que tout porter et donner la vie mais qui n’y arrivent pas. Celles qui vivent le deuil de la perte d’un bébé, d’un enfant. Celles qui doivent veiller, rester fortes et prier fasse à leur enfant atteint d’une maladie. Celles qui protègent, veillent et doivent se battre chaque jour pour leur enfant atteint d’un handicap. Celles qui doivent assumer le rôle de mère seule. Vous êtes extraordinaires, vous faites tout ce que vous pouvez, ce n’est pas de votre faute, vous êtes merveilleuses, gardez espoir et croyez en vous.”

Jill Vandermeulen n’oublie pas pour autant celle qui lui a donné la vie et tout son amour. “Joyeuse fête évidemment à MA maman, la meilleure de toutes les mamans de la terre.”

Vincent Taloche “Sans elle, je ne serai jamais ce que je suis aujourd’hui”

Pour la Fête des mères, les Frères Taloche (qui reviennent en juin 2023 en Belgique avec leur dernier spectacle, “Mise à jour”) - ou plutôt Vincent Counard de son vrai nom - ont partagé une photo de celle qui leur a donné la vie.

“Parce que j’adore cette photo, parce que j’adore ma maman, parce que c’est la Fête des mères en Belgique, parce que sans elle je ne serai jamais ce que je suis aujourd’hui, parce que son sens des valeurs est inestimable”, écrit Vincent Counard, de son vrai nom. “Bonne fête maman (et pensées vers papa qui nous manque tellement).”

Virginie Hocq : “Il ne me faut pas une date pour me souvenir que j’ai une merveilleuse maman”

La comédienne Virginie Hocq a, elle, posté plusieurs vidéos humoristes avec sa maman. “Il ne me faut pas une date pour me souvenir que j’ai une merveilleuse maman… Mais encore une occasion de la mettre en avant…. Derrière moi, en l’occurrence”, raconte Virginie Hocq en vidéo alors que sa maman se trouve... derrière elle. Un beau moment de complicité. “Belle fête merveilleuse et drôle petite maman chérie.”

Virginie Hocq a mis à l'honneur sa maman via deux vidéos humoristiques. ©Instagram/Virginie Hocq

Sara De Paduwa : “Devenir maman a été le plus beau cadeau de la vie”

La pétillante journaliste et animatrice Sara De Paduwa qui a notamment animé l’émission événement de la RTBF, The Dancer, il y a quelques mois, a choisi de mettre à l’honneur ses deux enfants en postant une photo d’eux marchant en rue.

”Devenir maman a été le plus beau cadeau de la vie”, a-t-elle inscrit sous la photo qu’elle a accompagnée d’un hashtag “Mes essentiels”. Sara, qui a été placée en famille d’accueil avec sa sœur à l’âge de deux ans et demi, est aujourd’hui une maman comblée et donne de sa personne pour aider les autres.