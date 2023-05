”Je suis très content” : la réaction de Gustaph, candidat de la Belgique, après la finale de l’Eurovision 2023

Le chanteur au chapeau, Stef Caers à la ville, âgé de 42 ans, n’a pas caché sa fierté et sa satisfaction de terminer dans le top 10 du concours Eurovision de la chanson. “Je suis très content”, a-t-il réagi auprès de nos confrères de VTM et de la VRT.

“C’est incroyable que la Belgique ait terminé septième”, a-t-il adressé aux journalistes devant son hôtel. “Je suis très reconnaissant de tout le soutien que j’ai reçu, y compris de la part des Belges”, a poursuivi le chanteur anversois.

”Je suis simplement très heureux d’avoir pu me présenter ici en tant que moi-même, avec un message positif et une chanson sur l’homosexualité, l’inclusion et la liberté. Je suis très heureux de pouvoir représenter cela en tant que Belge et d’avoir obtenu un si bon résultat. Je suis monté sur scène avec le même sentiment que jeudi : je voulais m’amuser et rayonner. C’est peut-être très naïf, mais c’était vraiment mon message.”

La victoire finale de l’Eurovision 2023 est revenue à la Suédoise Loreen, déjà lauréate en 2012. Elle a devancé la Finlande de 57 points, au bout du suspense. Un duo nordique qui a visiblement plu au public belge. Les téléspectateurs noir-jaune-rouge, qui ne pouvaient pas voter pour Gustaph, qui a mené la Belgique à une belle 7e place, ont en effet massivement voté pour ces deux pays, avec une préférence pour les délurés finlandais, arrivés en 1re position des votes du public belge selon les résultats communiqués par la RTBF.

La Belgique n’a remporté le concours qu’une fois. C’était en 1986, avec la chanson “J’aime la vie”, interprétée par Sandra Kim.