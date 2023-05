À quelle heure passe la Belgique ce samedi soir à l’Eurovision ?

guillement Je vais essayer de ne pas pleurer, sinon je vais encore ressembler à un panda.

Interrogé lors de la conférence de presse post-demi-finale qui s’est tenue à Liverpool sur la façon dont il avait perçu la réaction du public durant son show, Gustaph s’est montré ému : “Je vais essayer de ne pas pleurer, sinon je vais encore ressembler à un panda (rires). Honnêtement, j’étais un peu apeuré lorsque j’attendais les résultats, car il y a toujours ce petit garçon à l’intérieur de moi-même qui se dit qu’il ne sera pas accepté. Le message que j’ai voulu délivrer se veut positif et prône l’inclusion. C’était donc un énorme poids sur mes épaules. La réaction du public et la qualification m’ont touché.” Sa prestation a été suivie par 252.000 téléspectateurs sur La Une (1er de la soirée) et… 1.044.366 téléspectateurs sur la VRT.

Après les deux demi-finales, diffusées mardi et jeudi dernier, les fans et les téléspectateurs ont pu découvrir le tableau final des 26 nations qualifiées avec leur ordre de passage. Alors, forcément, avec autant de prestations puis l’annonce des résultats, il va falloir veiller tard dans la nuit pour découvrir le nom du ou de la gagnant(e). De même, il serait facile de louper la prestation à venir de la Belgique ! Mais pas de panique : on peut vous annoncer que Gustaph passera, ce samedi soir, en seizième position. L'émission (qui débute à 21h00 en direct) pouvant avoir du retard, Gustaph devrait se produire aux alentours de 22h30.

Rappelons qu’aux vingt qualifiés des demi-finales s’ajoutent les cinq plus gros contributeurs (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne) ainsi que l’Ukraine, gagnante l’an dernier. À ce propos, l’organisation a refusé que le président Zelensky prenne la parole lors de la finale, arguant que l’Eurovision n’avait pas (ce qui est contesté par certains) de dimension politique.