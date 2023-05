Une guerre des restos historique dans "Top Chef" avec Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel

Le principe est toutefois resté le même par rapport aux années précédentes : trois trios de cuisiniers ont dû imaginer un concept de restaurant en 48 heures, de la décoration au menu, afin d’accueillir une clientèle.

Voici ce qu’il faut retenir de ce dixième épisode de la saison 14!

Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest brillants

À l’occasion de cette guerre des restos historiques, l’équipe composée des chefs de brigade, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest a brillé. Les trois chefs ont le plus séduit les papilles du jury, composé d’habitants de Suresnes et du critique culinaire, François-Régis Gaudry.

Pourtant, les chefs de brigades ont eu du mal à se mettre d’accord sur le concept de leur restaurant...

Et visiblement, la cohabitation en cuisine n’a pas toujours été simple...

Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet ont finalement relevé le défi avec un concept de resto basé sur la cuisine de grands-mères.

De leur côté, Jérémie, Sarika et Hugo ont ouvert "Verso-Recto", un restaurant dans lequel tout était sens dessus dessous. Avec ce concept, ils ont devancé Carla, Mathieu et Jean, éliminés au visuel. Une surprise! En proposant une cantine mi-française, mi-mexicaine, ces trois candidats pensaient sortir du lot. Sans succès...

Brigade cachée : Dany encore vainqueur, Jean éliminé

Cette semaine encore, la Brigade cachée a été remportée par Danny. le candidat qui avait déjà éliminé 8 personnes s’est imposé face à Jean, le grand perdant de la guerre des restos.

Pour Danny, l’aventure continue et il se rapproche encore d’une réintégration dans le concours principal en quart de finale. Rappelons que le condidat qui parvient à rester jusqu’à ce stade de la compétition représentera la brigade rouge d’Hélène Darroze.

Le retour de la boîte noire la semaine prochaine

À l’issue de cette dixième semaine de compétition, il ne reste plus que 5 candidats : Sarika pour la brigade de Paul Pairet, Mathieu et Jérémie pour la brigade orange et Carla et Hugo pour la brigade bleue. Tous auront l’occasion de disputer l’épreuve de la boîte noire : les candidats dégusteront à l’aveugle un plat préparé par Pascal Barbot avant d’essayer de le reproduire.