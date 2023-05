”Je ne me sens pas bien” : une candidate de “The Voice” victime d’une “crise de panique”, les coaches à son secours

En coulisses, la jeune femme atteinte de la maladie de trichotillomanie, qui provoque le besoin compulsif de s’arracher les cheveux a été victime d’une “crise de panique”. “J’ai super peur. Je ne me sens pas bien”, a-t-elle déclaré à ses coachs en coulisses avant de fondre en larmes. Comme elle l’a ensuite indiqué devant les caméras, la pression a été trop grande. “Cette étape je dois avouer qu’elle est un peu stressante. Ça me fait paniquer de me retrouver avec une personne en face qui a une voix de malade”, a-t-elle ajouté. Sensible à la détresse de la chanteuse, Vianney est venu la rassurer. “Ça va aller”, lui a-t-il dit avant de demander à la production de lui emmener “un petit peu d’eau”.

Rassurée par ses coaches Bigflo et Oli, Hanna est finalement montée sur scène quelques minutes plus tard pour ré-interpréter le tube “Mad World” du groupe britannique Tears for Fears. Les coachs ont alors tenu à féliciter la jeune femme pour sa prestation.

À la suite de sa prestation, Hanna a été saluée par l’ensemble des coaches. “Je ne croyais pas que tu pourrais donner tout ce que tu as donné-là quand je t’ai vu dans cet état-là il y a 10 minutes”, lui a dit Vianney. “Je ne pensais pas que tu pourrais envoyer ces notes comme tu l’as fait. Tu as des capacités hors-normes. Bravo !”

”J’ai failli chialer, tu me saoules”, a de son côté insisté Bigflo. “Je me reconnais pas mal en toi sur certains points. Je crois que tu n’es absolument pas fragile comme tu peux le penser. Tu es bien plus forte que ce que tu penses que tu es. Il n’y a rien de plus beau que les gens qui sont forts et qui ne le savent pas. Tu t’es battue avec ton démon sur scène. C’était magnifique de voir ce que tu as fait. Tu as gagné ce combat et tu vas le gagner de plus en plus.”

Bonne nouvelle : les 201 spectateurs présents dans le public ont voté à 79,3 % pour qualifier la jeune femme pour la suite de la compétition.