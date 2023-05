2013 Alex Hepburn – Under

Alex Hepburn

Le début du mois de mai est marqué par la voix rauque d’une jeune chanteuse écossaise, Alex Hepburn. Très rapidement, sa chanson Under s’installe en tête des hit-parades européens (France, Suisse, Belgique, Autriche, Suisse, Tchéquie…) Une bonne surprise pour la jeune femme qui a abandonné ses études à l’âge de 16 ans pour se consacrer entièrement à la musique. Alors qu’elle vit en France (elle est venue habiter avec ses parents à Valbonne dans les Alpes maritimes à l’âge de 9 ans), elle publie quelques chansons sur YouTube et se fait repérer par Warner Music France qui lui fait signer un contrat. À son retour en Angleterre, les choses se précisent après avoir fait la première partie de Bruno Mars en 2011. Elle bosse sur plusieurs chansons et publie Under en novembre 2012, pas la période idéale pour une chanson plutôt triste qui parle d’une relation toxique et de violence conjugale. Mais Under passe bien le cap de la nouvelle année et progresse dans les charts au printemps 2013.

Dans la foulée de ce succès, Alex Hepburn publie son 1er album, Together alone, qui sort en avril 2013 et qui se vend plutôt bien (disque d’or en France). On connaît l’adage : il faut battre le fer tant qu’il est chaud. “Le succès a été fulgurant et le label a voulu que je fasse un deuxième album dans la foulée, raconte-t-elle à Paris Match en 2019. J’ai commencé à travailler avec de grands noms du milieu, sauf que, trois mois avant mon mariage, mon fiancé m’a quittée pour une autre. J’ai tout arrêté. Il m’a fallu un an et demi pour me retrouver.” Après un EP en 2018, Alex Hepburn publie finalement son deuxième album (Things I’ve Seen) en 2019, mais le public l’a un peu oubliée…

L’info pour faire le malin. On ne peut pas dire qu’Alex Hepburn a vécu une jeunesse heureuse… “A 12 ans, on m’a annoncé que mon père n’avait plus que deux semaines à vivre après ses trois accidents cardiaques. Il a finalement vécu six ans de plus mais, un peu plus tard, mes parents ont divorcé et j’ai suivi mon papa. Je me suis énormément occupé de lui car il était devenu fou, complètement dément, avant de décéder, quasi-SDF, d’un cancer lorsque j’avais 18 ans. Ma sœur cadette ne l’a pas supporté. Elle s’est suicidée. Ma mère est devenue presque folle de culpabilité, mes grands-parents sont morts également et je suis tombée dans une déprime des plus sombres.” Avouez qu’il y a mieux…

2003 Kana – Plantation

Kana

”J’ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas ?” Au printemps 2003, difficile de passer à côté de cette chanson entêtante. On la doit au groupe franco-mauritien Kana formé autour du chanteur Philippe Ripoll (alias Zip) à l’île Maurice en 1997. Après avoir remporté quelques concours, ils publient un premier album éponyme en 2000, qui passe plutôt inaperçu. Le titre Plantation y figure en dernière piste, mais il passe inaperçu. Deux ans plus tard, Kana publie son deuxième LP, Entre frères, mais place cette fois Plantation en ouverture. Bingo ! Les radios remarquent le morceau et le diffusent en boucle. Kana devient dès lors l’un des groupes phares du reggae en français, aux côtés de Sinsemillia ou Tryo.

”Zip, notre chanteur, était proche de son grand-père qui voulait l’initier à l’art du jardinage, raconte Pascal le saxophoniste à notre confrère de La Dernière Heure Eddy Przybylski en 2003. Lui, il était assez jeune et il avait beaucoup de mal à se faire aux recettes de son grand-père. C’est l’origine de la chanson. Au départ, l’orchestration était très acoustique : juste la guitare et la voix de Zip. Et en fait, elle se trouve telle quelle sur le premier album que nous avions sorti en 1999. Elle finissait l’album. En préparant celui-ci, Entre frères, nous avons voulu la retravailler ensemble, avec une orchestration nouvelle, et, pour faire le lien, nous avions décidé qu’elle serait la première chanson sur le nouvel album.” La suite sera moins rose pour Kana. Philippe Ripoll est attaqué en justice pour plagiat (lire l’info pour faire le malin) et le groupe attendra 2008 pour publier un nouvel album.

L’info pour faire le malin. Alors que le succès de Plantation est considérable, Philippe Ripoll est attaqué en justice pour plagiat par le musicien congolais Georges Mwanangele, alias George King. Il est installé à Genève depuis de nombreuses années où il chante dans les cabarets avec son groupe Kingstar. Il revendique la paternité de Plantation, que Philippe Ripoll aurait entendue lors de ses études aux Beaux-Arts à Genève… Le tribunal de Grande instance de Paris donne raison à Georges Mwanangele et condamne Kana à lui verser 150 000 euros. Philippe Ripoll fait appel et l’affaire traîne en justice. En 2007, Georges Mwanangele est retrouvé mort dans son appartement genevois, dans la misère comme l’indiquent nos confrères de 20 Minutes. N’ayant pas de successeur connu, l’affaire en reste là.

1993 Ace Of Base – All That She Wants

Ace of base

Au début des années 90, alors que le grunge et la Brit pop font des ravages sur les ondes et dans les hit-parades, l’Eurodance fait de la résistance avec des groupes comme Masterboy ou 2 Unlimited. L’année 1993 voit débarquer un nouveau représentant de ce courant musical avec le groupe Ace of Base, un quatuor de Suédois (Linn, Jenny et Jonas Berggren et Ulf Ekberg) qui se sont rencontrés à la fin des années 80. Après avoir cherché longtemps leur voie et leur son, ils envoient en 1992 la démo d’une chanson intitulée Mr Ace au producteur suédois Denniz Pop. Celui-ci est séduit. Il supprime quelques “bidouilleries” inutiles au synthé ainsi que la partie rapée, et ajoute un deuxième couplet qui accentue encore plus l’histoire de cette jeune femme qui célèbre la vie et qui cherche à trouver le coup d’un soir : “She’s the hunter, you’re the fox” (”Elle est le chasseur, tu es le renard”). Mr Ace est rebaptisée All That She Wants est née et s’apprête à conquérir le monde.

Après être devenu un succès dans les pays scandinaves à la fin de l’année 1992, All That She Wants – qui propose une fusion entre du dub-reggae et de la pop – conquiert le reste de l’Europe mais aussi les États-Unis, où l’album Happy Nation est diffusé sous le titre The Sign à la fin de l’année 93. Ce dernier fait un véritable carton, au point de figurer dans la liste des albums les plus vendus dans le monde et d’être nommé comme le meilleur album pop aux Grammy Awards 1995. Aux États-Unis, The Sign a été classé parmi les trois premiers du classement Billboard 200 pendant 26 semaines consécutives !

L’info pour faire le malin. Pas de question de plagiat ici, mais le groupe ne cachera pas avoir été fortement influencé par le morceau Another Mother de la chanteuse suédo-nigériane Kayo Shekoni. On ne peut nier la parenté…

1983 Corinne Hermès – Si la vie est un cadeau

Corinne Hermès

Qui dit mois de mai dit traditionnellement Eurovision. 1983 est une exception (pas la seule) à cet adage, puisque le concours le samedi 23 avril 1983, à Munich, suite à la victoire en 12982 de Nicole et son titre Ein bißchen Frieden (La paix sur terre). Il voit la victoire de la Française Corinne Hermès, qui ne concourt pas pour la France mais bien pour le Luxembourg. “La sélection était déjà faite pour la France, explique-t-elle dans une interview accordée à Jacques Pessis sur Sud Radio en 2020. C’est mon producteur Haïm Saban (NDLR : producteur des B.O. de Goldorak, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d’or ou encore Dallas) qui a la merveilleuse idée d’envoyer la maquette au Luxembourg chez RTL, qui faisait la sélection pour l’Eurovision.”

Les Luxembourgeois ont eu le nez fin : Corinne Hermès remporta le concours avec 142 points, devant Ofra Haza pour Israël (136 points) et Carola pour la Suède (136 points). Ce fut aussi la deuxième année consécutive que la gagnante passait en dernier. “Cela a été pour moi une expérience exceptionnelle. J’avais 22 ans. […] En quelques secondes je suis passée de l’anonymat à la notoriété. […] Passer la dernière, cela a été terrible pour moi. C’était l’horreur, j’étais dans tous mes états.”

Corinne Hermès n’était pas tout à fait une inconnue en France. Sous le nom de Corinne Miller, elle avait été sélectionnée en 1979 pour tenir le premier rôle féminin aux côtés de Julien Clerc dans la comédie musicale 36 Front populaire signée Claude Carrère, Etienne Roda- Gil et Jean Claude Petit. Le projet ne se fera finalement pas, mais les chansons sortiront quand même sur disque.

L’info pour faire le malin. Corinne Hermès n’obtiendra jamais un succès équivalent à Si la vie est un cadeau par la suite. En 1989, elle se classera tout de même 15e au Top 50 avec le single Dessine-moi. Du coup, elle sera nommée dans la catégorie Révélation lors des Victoires de la Musique en 1990. Un peu étonnant pour quelqu’un qui a remporté l’Eurovision sept ans plus tôt…

1973 Anne-Marie David – Tu te reconnaîtras

Anne Marie David

En 1973, c’est une autre histoire d’Eurovision qui nous occupe. Avec pas mal de similitudes puisque la Française Anne-Marie David remporte elle aussi le concours Eurovision pour le Luxembourg, avec le titre Tu te reconnaîtras. Elle aussi est passée par la case “comédie musicale”, avec le rôle de Marie-Madeleine dans la version française de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Là aussi, le concours a lieu au mois d’avril, mais au Luxembourg, suite à la victoire de la chanteuse grecque Vicky Leandros qui chantait Après toi. Anne-Marie David remporta la victoire avec 129 points devant le groupe espagnol Morcedades (125 points) et… Cliff Richard pour l’Angleterre (123 points).

Anne-Marie David connaîtra par la suite une carrière plutôt orientée à l’internationale, avec quelques succès en Turquie ou en Norvège. En 1979, elle représentera la France au Concours Eurovision de la chanson 1979, avec le titre Je suis l’enfant-soleil et se classera troisième, avec 106 points

L’info pour faire le malin. Anne-Marie David a aussi enregistré Tu te reconnaîtras en allemand sous le titre de Du bist da (“ Tu es là”), en anglais sous le titre de Wonderful Dream (“ Merveilleux rêve”), en espagnol sous le titre Te reconocerás (“ Tu te reconnaîtras”) et en italien dans deux versions entièrement différentes sous les titres Il letto del re (“ Le Lit du Roi”) et Non si vive di paura (“ On ne peut vivre par la peur”).

1963 Paul&Paula – Hey Paula

Paul and Paula

On termine cette ziquemachine du mois de mai 2023 avec une histoire amusante. En 1962, Ray Hildebrand est étudiant au Howard Payne College à Brownwood, au Texas. En écoutant la radio, il entend l’animateur Riney Jordan lancer un appel aux auditeurs pour qu’ils viennent en studio chanter afin de soutenir l’Amercan Cancer Society. Le jeune homme de 21 ans demande à son amie Jill Jackson de l’accompagner et les voilà à l’antenne en train de chanter Hey Paula, une chanson qu’il a écrite en pensant à un ami dont la petite amie s’appelait Paula. Séduit, l’animateur leur dit qu’ils devraient l’enregistrer… Le label Philips accepte de les signer, mais exige que le duo change de nom. Voici donc comme Ray et Jill sont devenus Paul&Paula pour la postérité…

Bluette sans prétention, Hey Paula se vendra à 2 millions d’exemplaires. Le duo se lancera dans une tournée à travers les États-Unis, mais en 1965, Ray Hildebrand décidera d’arrêter la musique pour reprendre ses études. Il sortira ensuite des albums de musique chrétienne, et obtiendra un certain succès parmi les fans du genre avec sa chanson Say I do. Quant à Jill Jackson, elle a poursuivi une carrière solo avant d’épouser un homme d’affaires de Los Angeles.

L’info pour faire le malin. Trent ans après sa sortie, Hey Paul sera adaptée en japonais et reprise par Yuki Uchida. Elle placera le titre en face B de son premier single Tenca wo Torō ! -Uchida no Yabō- qui se classera lui aussi n°1 au Japon. Sa version sert de générique à une série télévisée dont elle est l’héroïne.