Né le 28 avril 1943 à Paris, Jacques Dutronc a commencé sa carrière musicale dans les années 60. Il s'est rapidement imposé comme l'une des voix les plus emblématiques de sa génération grâce à son style unique et sa voix rauque inimitable. Il a travaillé avec les plus grands noms de la musique française, tels que Serge Gainsbourg et Françoise Hardy, et a écrit certains des plus grands succès de la chanson française, tels que "Et moi, et moi, et moi" et "Il est cinq heures, Paris s'éveille".

Depuis le début de sa carrière en 1961,Dutronc a sorti pas moins de 13 albums studio. Quels morceaux est, selon-vous, le plus emblématique de sa discographie? Participez à notre coup de sonde: