Gustaph, candidat belge à l’Eurovision 2023 : "Au niveau du show, tout est réglé"

"C’est amusant car c’est un mélange des deux: du stress mais aussi du calme, nous dit le chanteur de 42 ans, originaire de Louvain. Au niveau du show, tout est réglé, donc cela me donne beaucoup de confiance. Mais parfois, j’ai un peu de panique car j’ai difficile à intérioriser le fait que je vais chanter devant des millions de téléspectateurs."

Choriste pour Senek et Hooverphonic

Pourtant, Gustaph n’est pas un novice en matière d’Eurovision. Il a été choriste pour Sennek en 2018 (A Matter of Time) et pour Hooverphonic en 2018 (The Wrong Place). "C’est vrai que j’ai une référence. Je sais à quelle répétition il faut performer, car tout est filmé et avec les réseaux sociaux, cela peut aller très vite. Geike m’a conseillé de bien dormir et de rester concentré sur ma performance."

Il a aussi une carrière d’une vingtaine d’années déjà derrière lui. "J’ai toujours eu envie de chanter et de faire de la musique, raconte-t-il. Mes parents ont vu que j’avais un certain talent et ils m’ont inscrit à l’académie. Donc vers 12 ans, j’étais déjà en train d’enregistrer des chansons. À cette époque, je voulais devenir une star. C’était un peu stupide…"

À 17 ans, Stef signe son premier contrat dans une maison de disques. Il se produit sous le nom de Steffen et sort en 2000 le single Gonna Lose You, qui va se classer à la 22e place de l’Ultratop 50 Singles flamand.

"Je suis devenu une star, mais la vie que je menais ne correspondait pas à ce que je voulais. La maison de disques me disait de cacher mon homosexualité. Pour moi qui avais fait mon coming out à 14 ans, c’était un peu stupide…"

Son single suivant Sweetest Thing marche moins et Stef décide de poursuivre sa carrière en coulisses, comme coach vocal, producteur et auteur. "J’ai travaillé avec Zap Mama, Marie Daulne, The Pointer Sisters… Cela m’a donné beaucoup d’expérience. Quand j’ai eu 27 ans, j’ai voulu revenir comme artiste sous le nom de Gustaph (NDLR: prénom du parrain de son père), qui est vraiment une manifestation de moi-même."

"Très fier de porter ce message sur scène"

La chanson Because of you est une sorte de réponse à la maison de disques qui voulait l’empêcher d’afficher son homosexualité. C’est une ode à la communauté queer et à l’idée d’une famille qu’on se choisit. "Je suis très fier de pouvoir porter ce message sur scène, car je suis sûr qu’il y a un besoin de diffuser encore ce message dans le monde. Moi j’ai la chance de vivre en Belgique où c’est accepté, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. Avant moi, il y a eu Dana International ou Conchita Wurst. Cela m’inspire beaucoup."

Le morceau est aussi un hommage à la scène pop-électro anglaise des 90’s. "Les clips de MTV ont eu une forte influence sur moi et sur ma musique. C’était l’époque de la house music avec un côté pop. Et cela ne m’a jamais quitté."

Gustaph a écouté tous les morceaux des autres candidats. "C’est normal, j’ai envie de connaître ceux qui sont dans la compétition. Et puis je suis fan du concours… Mon premier souvenir, j’avais six ans et c’est Johnny Logan qui a remporté le concours organisé en Belgique."

Gustaph ne le cache pas, il aime beaucoup la représentante de la France, la Québécoise La Zarra, et son titre Évidemment.

"C’est comme si Edith Piaf était à une soirée au Studio 54, sourit-il. Elle a un style unique. J’aime d’autres morceaux, mais je pense qu’il faut attendre les demi-finales, car la prestation sur scène peut parfois changer la perception d’une chanson."