"Extra Muros": Si les murs pouvaient parler…

"C’est un sujet à la fois intemporel et universel que nous avons choisi d’aborder de manière très ouverte, explique Philippe Raxhon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Liège et commissaire de l’exposition. Nous avons voulu parler des murs qui traversent le temps, de ceux qui protègent et de ceux qui divisent mais aussi des murs idéologiques ou qui rendent hommage et de ceux devenus le terrain de jeu des artistes."

En partant du mur, on peut évoquer à la fois des périodes sombres de l’histoire comme avec le mur de l’Atlantique ou des moments porteurs d’espoir lorsque les murs tombent et dévoilent un horizon meilleur.

Murs de mémoire et murailles naturelles

Axée autour de trois grandes thématiques – les murs qui oppressent, les murs qui protègent et les murs qui libèrent – Extra Muros ne fait pas dans le tape-à-l’œil inutile: la scénographie est sobre et accompagne le visiteur dans une ambiance feutrée où les explications se présentent de façon abordable pour tous.

On débute la visite par le mur de Planck ; un point de départ original qui fait sens. Viennent ensuite quelques références à la littérature et au cinéma ainsi qu’aux fameux Trois petits cochons. On longe les murs d’ossements provenant de chapelles d’os de Pologne et du Portugal avant d’atterrir en prison. "On a également voulu évoquer la trépanation et les cellules capitonnées qui, même si elles ont des murs rembourrés, restent des murs qui enferment", souligne Philippe Raxhon.

Mur de Berlin, Grande Muraille de Chine, Mur des lamentations, muraille de Babylone et sa porte d’Ishtar, bleue comme l’eau et murs du ghetto de Varsovie: ça brasse volontairement large.

L’exposition s’achève avec une évocation sobre des "murs de mémoire" comme ceux du Vietnam Veterans Memorial à Washington, du "Mur des Noms" du Mémorial de la Shoah à Paris ou encore ou du "Mur des disparus" du cimetière militaire de Tyne Cot à Zonnebeke. Et la nature reprend ensuite ses droits avec la Barrière de corail ou la Grande Muraille verte d’Afrique. Enfin, une surprise ouverte sur la différence et l’acceptation attend les visiteurs.

"Extra Muros", jusqu’au 1er octobre à la gare de Liège-Guillemins.