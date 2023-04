Emmené par l’ASBL Horizon 50-200, le site du Cinquantenaire doit devenir un "parc muséal moderne qui ne représente plus la Belgique du siècle passé, mais bien l’avenir, l’ouverture de la Belgique sur le monde, sa diversité culturelle et linguistique…", a déclaré le secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique Thomas Dermine (PS) lors de la présentation aux Musées royaux d’Art et d’Histoire.

Rendre les musées attractifs pour les jeunes

Concrètement, les institutions présentes sur place seront organisées en deux pôles: l’un patrimonial (Musée d’Art et d’Histoire) et l’autre consacré à l’innovation (Musée de l’Armée), a expliqué Paul Dujardin, gestionnaire du projet Horizon 50-200. Une réflexion doit également être menée afin de rendre les musées plus attractifs, notamment pour les jeunes générations.

Une exposition phare prendra place en 2024 dans le Hall Bordiau à l’occasion de la présidence belge du Conseil européen. Baptisée Vers de nouveaux mondes: l’exploration belge à travers le temps et l’espace, elle se trouvera à l’intersection de l’art et de la science.

L’idée est d’amplifier le caractère international du parc, qui se situe à deux pas des institutions européennes. "Un cœur vert qui relie les habitants de Bruxelles et l’Europe", a illustré le commissaire européen au Budget Johannes Hahn. La Commission soutient d’ailleurs l’initiative par le biais d’un concours d’architecture. Celui-ci a été lancé afin de concevoir les solutions permettant de couvrir la trémie, un axe routier qui coupe actuellement le parc en deux.

Le colonialisme questionné

Après le renouvellement des lumières éclairant les monuments et les arches par Beliris, le parc aussi va être restauré. Tout comme les bâtiments en son centre, il est classé. Ce sera peut-être l’occasion de s’emparer du sujet de l’histoire coloniale belge, puisqu’un certain nombre d’éléments patrimoniaux et architecturaux sont directement liés à la colonisation du Congo par la Belgique (monument pour le Congo, statue d’Albert Thys, etc.).

"Il devra y avoir des travaux qui seront l’objet de discussions avec les communautés impliquées, a déclaré Thomas Dermine, interrogé sur le sujet. Mais supprimer ces traces (du passé colonial, NDLR) n’est pas la bonne solution, car on effacerait alors l’occasion de les utiliser pour expliquer des comportements qui nous semblent déplacés par rapport à nos valeurs actuelles."

Le budget total de "Cinquantenaire 2030" est estimé à près 156 millions d’euros. Sur ce montant, 80,6 millions seront investis par Beliris, qui a pour objectif de valoriser l’image de la capitale. Les 75,4 millions restants proviennent de la Régie des Bâtiments. La Loterie nationale, également partenaire, soutiendra financièrement la programmation socio-culturelle.