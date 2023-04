”Star Academy” : voici quand sortira le premier album d’Anisha, gagnante de la saison 10

Depuis, une question brûle les lèvres des fans de la chanteuse de 22 ans : quand sortira son premier album ? Anisha s’est récemment confiée auprès de TéléStar sur la date de sortie prévue. “On avance, on écrit, on compose. Il y a plusieurs titres que j’ai composés et écrits moi-même. Un premier single sortira en mai et l’album d’ici la rentrée de septembre”, explique-t-elle.

Une nouvelle qui va sans doute ravir les fans de la chanteuse, d’autant qu’elle s’est faite très discrète depuis sa victoire en novembre dernier. L’artiste a d’ailleurs justifié cette absence des réseaux sociaux auprès de sa communauté Instagram. “J’aimerais vous partager un album qui me reflète le plus et y mettre tout mon cœur dans chacune des écritures et chansons.”

”Star Academy” a fait son grand retour sur TF1 en 2022, après 14 ans d’absence. Face aux bonnes audiences de cette saison 10, une onzième saison a été officiellement annoncée par la chaîne française. Le casting est d’ailleurs ouvert depuis début mars. Cette nouvelle saison devrait débuter à l’automne et compter douze semaines.