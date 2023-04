Cléopâtre incarnée par une actrice noire sur Netflix : que sait-on sur la vraie couleur de peau de la célèbre reine d’Égypte ?

Il n’en fallait pas plus pour s’attirer les foudres des internautes. Ces derniers accusent Netflix de “cancel culture” ou de vouloir “réécrire l’histoire”. Selon eux, ce choix d’actrice ne colle pas avec la vérité historique. Celle qui a régné sur le royaume d’Égypte de 51 à 30 avant J.C. n’aurait pas pu avoir une couleur de peau noire. Mais quand est-il réellement ?

”Africaine” par sa mère ?

On sait très peu de choses sur le réel physique de Cléopâtre. D’après les études réalisées jusqu’ici, elle est décrite comme une reine d’origines grecques. “La dynastie a été tellement soucieuse de préserver la pureté ethnique qu’ils se sont mariés entre frères et sœurs. Donc imaginer que Cléopâtre ait eu du sang égyptien, c’est une absurdité totale”, confie Maurice Sartre, professeur spécialiste de l’Antiquité et du monde romain oriental, auprès du magazine français Géo.

“Quand on sait qu’Alexandre le Grand était probablement blond, on ne peut pas exclure que Cléopâtre ait été une blonde aux yeux bleus, puisque les Macédoniens sont plutôt des gens au teint et aux yeux clairs. Ce n’était peut-être pas une blonde oxygénée, mais on peut l’imaginer avec des cheveux clairs, ou alors bruns avec des reflets roux”, explique à son tour Anne Bielman Sánchez, professeure d’histoire ancienne à l’Université de Lausanne.

Si son père, le pharaon Ptolémée XII, était grec de souche, qu’en était-il de sa mère ? Selon l’analyse des restes d’une sœur de Cléopâtre, reprise la BBC, les scientifiques ont pu conclure que la mère de la reine d’Égypte était “africaine”.

Résultat : avec de telles origines, il est impossible aujourd’hui de se positionner clairement sur l’aspect physique de Cléopâtre.

À ceux qui grognent de voir Adele James prendre les traits de la célèbre reine de l’Antiquité, on peut répondre qu’Elizabeth Taylor, Monica Bellucci ou encore Sarah Bernhardt avant elle ne correspondaient certainement pas non plus au physique probable de la dernière des pharaons d’Égypte. “C’est comme s’il y avait deux reines : une Cléopâtre de l’histoire, et un univers de romans, de films et de BD qui s’inspire de Cléopâtre, mais qui n’a rien à voir avec l’histoire”, conclut à ce propos Maurice Sartre dans les colonnes de Géo.