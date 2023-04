Après Harry Potter, une autre grande saga du cinéma bientôt adaptée en série ?

Cette fois, c’est au tour de “Twilight” d’être remis au goût du jour. Les aventures des vampires et loups-garous de la petite ville de Forks ont connu un grand succès suite à l’adaptation des romans de Stephenie Meyer au cinéma entre 2008 et 2012.

Plus de 10 ans après la fin de la saga, Lionsgate semble déterminé à surfer à nouveau sur les histoires rentables des vampires les plus célèbres du cinéma, selon The Hollywood Reporter.

De quoi toucher la nouvelle génération d’adolescents, pour qui Bella Swan et Edward Cullen ont pris un petit coup de vieux.

Quel projet ?

De quoi parlerait cette série ? The Hollywood Reporter ne précise pas s’il s’agirait d’un remake de l’histoire initiale, avec de nouveaux acteurs, ou d’une histoire dérivée évoluant dans l’univers original.

Quoi qu’il en soit, il semble assez peu probable que Kristen Stewart ou encore Robert Pattinson rempilent dans leurs rôles initiaux.

Ce retour de “Twilight” n’est toutefois pas encore confirmé. De son côté, Lionsgate serait déjà à la recherche d’un diffuseur.

Les fans devront donc s’armer d’un peu de patience avant de voir revenir les Cullen et les Swan sur leurs écrans…