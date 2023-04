Car étrangement, là où d’autres ont pris un sacré coup de vieux, Starmania déjoue les affres du temps et continue d’être moderne. D’ailleurs, en posant leur histoire dans un futur fort peu reluisant, Plamondon et Berger avaient peut-être été un peu trop visionnaires.

"C’est vrai que le monde imaginé par Luc et Michel en 1979 ressemble au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, note Sidi Larbi Cherkaoui, le chorégraphe belge qui a imaginé les nouvelles chorégraphies du spectacle. Mais il reste quelque chose de futuriste dans le show, notamment dans la mise en scène de Thomas Jolly qui a travaillé avec Luc Plamondon pour réorganiser les chansons pour en avoir à une lecture encore plus directe pour le public ; ça permet de mieux comprendre les rapports entre les personnages. Parce qu’on connaît tous Zéro Janvier ou Sadia mais ce qui est intéressant c’est leurs rapports les uns avec les autres."

Tout en parvenant à faire écouter les textes, les auteurs ont réussi à conserver le côté magnifiquement rétro de cette musique tout en l’emmenant dans l’ici et le maintenant. "On oublie à quel point Starmania est fait de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couches: des mélodies magnifiques, des textes qui parlent de choses très difficiles comme la dépression, le suicide… Ces choses qui ne sont pas faciles à dire mais dont le spectacle arrive d’une façon très honnête à parler", souligne Sidi Larbi Cherkaoui.

Comme une tragédie grecque

Mais ce qui fait la force de Starmania c’est sans doute qu’il ne s’agit pas d’une “comédie musicale” mais bien d’un opéra-rock créé de toutes pièces et dans lequel ses créateurs ont insufflé une bonne dose de tragédie.

"Il y a plusieurs façons de voir l’intemporalité, décortique le chorégraphe . Il y a d’abord la musique de Michel Berger qui, au niveau mélodique est très forte et intemporelle. Puis il y a les textes de Luc Plamondon qui sont vraiment honnêtes et qui vont droit au but. Les personnages qu’il a créés sont profondément imparfaits et seuls, comme dans une tragédie grecque, effectivement. Et puis Starmania parle de choses difficiles que l’on a tous vécues à un moment donné et c’est aussi ça sa force: faire résonner des choses en chacun de nous."

Une inspiration puisée dans la rue

Pour apporter de la modernité, on peut aussi compter sur la créativité de Sidi Larbi Cherkaoui qui ne s’est pas contenté de reprendre la scénographie d’origine mais qui a souhaité utiliser les racines des personnages.

"J’ai essayé de trouver des gestes qui viennent de la danse contemporaine mais aussi du style urbain qui intègre du hip-hop ou du waacking… Parce que ces personnages viennent de la rue. Quand on a un Johnny Rockfort qui dit: “Je viens de la banlieue nord”, il faut que ça se ressente aussi dans la façon de bouger. Et puis j’ai choisi douze danseurs assez particuliers avec des personnalités très fortes qui amènent leur gestuelle à eux."

En résulte un spectacle qui joue à fond la carte de la nostalgie tout en parvenant à toucher une nouvelle génération. De quoi tenir encore des années…

"Starmania" les 12, 13 et 14 mai à Forest National – www.starmania-officiel.com.