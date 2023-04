Ahmad Jamal, un des derniers géants du jazz: "Mon secret est de rester frais, d’aller à la découverte de la musique", nous disait-il en 2014

Famille modeste

Né Frederick Russell Jones à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il a grandi dans une famille afro-américaine très modeste. "C’est une ville phénoménale sur le plan du jazz et sur le plan artistique en général", confiait-il à L’Avenir en 2014. Enfant, sa mère lui offre un piano, sur lequel il fera ses débuts: la légende est née.

L’album Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me, sorti en 1958, marque le début de son succès. Il reste plus de 100 semaines au palmarès du Billboard, le classement américain des titres les plus populaires.

Selon le New York Times, c’est devenu l’un des disques instrumentaux les plus vendus de l’époque. Un fait rare pour les jazzmen, peu habitués à côtoyer le sommet des charts.

Il se convertit à l’islam en 1950. En plein mouvement pour les droits civiques, et alors que de nombreux jazzmen prennent publiquement position, Ahmad Jamal ne se place sous aucune bannière et reste à l’écart du "Black Power".

"Toujours des idées nouvelles"

L’album The Awakening (1970) reflète cette position, en rejetant les slogans politiques de l’époque. C’est surtout la sophistication des arrangements pour le trio qui confère à l’ensemble une sonorité très particulière et deviendra sa "signature".

Son style est décrit comme fondé sur la surprise, les ruptures, l’utilisation des silences, aux accents romantiques, avec un phrasé à la fois dynamique et léger.

Sur scène, il fait des gestes pour diriger les musiciens qui l’accompagnent. "Pour moi, que ce soit pour cent musiciens ou pour un trio, il est nécessaire de diriger, parce que j’ai une vision orchestrale de ma musique", nous indiquait-il encore.

En 2017, il recevait un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière. Dix ans plus tôt, il était fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France, où le jazz a encore ses aficionados. Au mot jazz, le pianiste a toujours préféré celui de "musique classique américaine".

"La musique classique européenne est représentée par Bach, Brahms, Ravel, Debussy, Beethoven, Chopin… la musique classique américaine l’est par Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sidney Bechet", disait-il à Télérama en 2017.

À cette même date et alors qu’il est âgé 86 ans, il signe une ode à Marseille, sa deuxième maison. Le pianiste est tombé amoureux de la ville en 1989, lors de son premier concert dans la cité phocéenne.

Malgré l’âge, l’enfant de Pittsburgh n’a jamais renoncé à la musique.: "Mon secret est de rester frais, aller à la découverte de la musique."