"Salade grecque", suite de "L'auberge espagnole", 20 ans plus tard, est en ligne sur Prime (et c'est bien)

Vingt ans plus tard, voici que débarque, sur Prime Video, la plateforme de streaming en ligne d’Amazon, Salade grecque, une série qui en est l’officielle suite. Klapisch, qui avait déjà offert un prolongement aux aventures de ses personnages dans Les poupées russes (2005) puis Casse-tête chinois (2013) et qui se trouve une fois encore au scénario comme à la réalisation, délaisse cette fois Xavier et Mia pour offrir toute la lumière à… leurs enfants.

Deux jeunes gens issus de la fameuse «génération Z», celle qui est née alors que le monde numérique tel que nous le connaissons était déjà bien implanté au cœur de notre société. Ils s’appellent Mia et Tom, et s’ébrouent, cette fois, sous le soleil grec. Avec, toutefois, bien moins d’insouciance que leurs parents : pour eux, même si c’est de façon différente (elle est une activiste en lutte perpétuelle contre le capitalisme, lui un jeune chef d’entreprise actif dans l’économie «verte»), il s’agit de composer avec l’héritage de la génération précédente, et notamment les questions de mondialisation, de pollution ou encore de la crise des réfugiés. Et autant vous le dire tout de suite : leur regard n’est pas forcément bienveillant.

S’ils se retrouvent en Grèce, c’est parce que leur grand-père, récemment décédé, y possédait un immeuble. Ils découvrent rapidement que celui-ci est habité par un paquet d’étudiants qui, devinez quoi, y vivent en colocation. Et parmi eux se trouve une belle Italienne qui pourrait bien faire chavirer le cœur de Tom.

On retrouve, ici, tous les ingrédients qui ont fait le charme des films de Klapisch. Et que prolongent avec talent de jeunes acteurs généreux. Ça manque parfois un peu de profondeur, si bien que les indignations semblent, par moments, relever de la posture, tandis que les considérations écologiques, pas encore aussi prégnantes au moment de l’écriture du scénario, sont globalement reléguées au deuxième rang, derrière la crise migratoire. Mais le portrait de cette nouvelle vague, moderne et résolue, est, au final, assez bien troussé.

«Salade grecque», Prime Video, 8 épisodes, disponible depuis le 14/4.