François-Xavier Demaison bientôt à Rochefort avec un spectacle sur... le vin

François-Xavier Demaison est «presque» chez lui, en Belgique, où il a ses habitudes : «J’y viens souvent, je loge toujours au même hôtel, près de l’Avenue Louise, et j’y ai mes rituels, notamment celui de manger dans la Galerie des Princes, puis de boire mon petit verre de rouge sur la Grand-Place».

Le vin, on y revient déjà. Il est le fil… rouge de son nouveau spectacle. Mais plutôt que de faire l’apologie de l’alcool, il vient surtout faire le lit de ses souvenirs : «Dans Retour vers le futur, il y a une DeLorean. Ma machine à voyager dans le temps à moi, ce sont des bouteilles de vin», sourit-il, avant de préciser : «Elles sont un bon prétexte pour aller retrouver mon grand-père, qui mettait en bouteille à Saint-Pourçain, saluer une amie américaine qui m’est chère, ou me remémorer un prof croisé à Sciences Po, un Hongrois qui avait fui l’ex-URSS et avec qui j’avais partagé quelques verres.»

Première ivresse

L’heure et demie qu’il partage avec le public relève donc, cette fois et plus que jamais, de l’intimité. «En vieillissant, confirme-t-il, je me suis aperçu que plus je suis proche de l’os, plus ça touche les gens». François-Xavier Demaison n’hésite pas, dès lors, à aller plus loin : il évoque sa première ivresse, toute relative, lorsque ses parents l’avaient invité à fêter son bac dans un grand restaurant «pour lequel ils avaient cassé leur tirelire», ou partage ses premiers amours, ceux qu’on oublie parfois en tâtant de la bouteille.

«L’idée, insiste-t-il pour que rien ne soit mal interprété, n’est pas de pousser à l’abus. Ce qui me pousse à parler de ces bouteilles, ce sont les souvenirs qu’elles représentent : je me souviens de quand je les ai bues, avec qui, parfois même de ceux qui les ont produites. Et ça, c’est autrement plus précieux.»

Du vin, l’humoriste en produit dans le Roussillon, près de la propriété où il vit avec son épouse et ses enfants : «Ma femme est d’origine espagnole, ça lui permet de rester près de sa terre catalane. On a une maison au milieu des champs, on vit avec deux chiens, deux chevaux, et on fait un peu de vin, oui. C’est rustique, hein.»

Qu’il semble loin, le temps où le jeune Demaison se destinait à une carrière dans la fiscalité internationale, avant d’être rattrapé par le goût de la scène. Comme s’il poursuivait une quête d’authenticité. Il en convient : «La mue se poursuit. Mes goûts personnels et mon regard évoluent. Mais je ne suis pas dans la radicalité.»

Il possède aussi un théâtre

Peut-être un peu moins centré sur lui-même, simplement. Il vient d’ailleurs de devenir père, une fois encore, et alors qu’il approche des 50 ans : «Quand vous avez 30 balais, vous êtes content, mais vous avez aussi en tête de ‘‘réussir votre vie’’. À mon âge, c’est différent : on sait que le plus important, ce sont eux». Aussi propriétaire d’un théâtre parisien – «acheté juste avant le covid, la grande idée», ironise-t-il -, il y reçoit d’autres humoristes. Des anciens, mais aussi pas mal de jeunes : «Ça me va bien d’être le daron», se marre-t-il avec tout de même en tête que le meilleur reste peut-être à venir, sur scène, au cinéma ou ailleurs : «La meilleure bouteille, c’est toujours celle qu’on n’a pas encore ouverte.» Santé.

«Di (x)vin(s)», Festival International du Rire de Rochefort, le 13/5 à 20h. Infos et réservations : www.festival-du-rire.be.