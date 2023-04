C’était il y a un peu plus de dix ans : en 2012, durant la campagne présidentielle victorieuse de François Hollande, Pablo Mira lance, avec son ami Sébastien Liebus, un site d’information parodique baptisé Le Gorafi et calqué sur le modèle de The Onion, un journal satirique américain. D’abord simple compte Twitter, le Gorafi s’impose rapidement comme une référence du genre. Et permet à Pablo Mira, qui restera dans l’ombre jusqu’en 2014, avant de révéler son identité publiquement, de s’amuser comme un petit fou : “Pendant les quatre ans et demi que ça a duré, ce fut une aventure incroyable et passionnante, raconte-t-il aujourd’hui. C’est un site parti de rien, et qui a pris une belle ampleur dans le paysage culturel français. J’y suis allé avec Sébastien par goût d’une certaine forme de satire, vraie dans la forme, absurde dans le fond.” Quoiqu’il se soit retiré de la production, Pablo Mira demeure actionnaire (minoritaire, avec 49 %) du Gorafi. Pas de quoi faire de lui le Marc Zuckerberg français pour autant : “Je n’ai pas de yacht de 52 mètres à Rotterdam, mais je ne suis pas trop mal non plus”, plaisante-t-il.

2. Il regrette les années 90

Grand suiveur de l’info, qu’il continue de moquer dans Quotidien (TMC) plusieurs fois par semaine, Pablo Mira change pourtant de registre avec son nouveau spectacle, Passé simple, dans lequel il évoque les années 90, celles de son adolescence, avec une certaine nostalgie : “Un peu, oui, confirme-t-il. L’idée n’était pas de dire que c’était mieux avant – ce qui, pour le coup, serait vraiment un truc réactionnaire – mais de parler d’une période importante, qui va de nos 5 à nos 15 ans, qui nous structure dans notre façon de voir le monde et la vie. Je mène donc une sorte d’inventaire, lors duquel j’énumère ce qui a changé, ce qui n’a pas changé, ce qui était mieux, ce qui était moins bien.”

Ce qu’il regrette de cette époque ? “Peut-être les programmes télé : c’était chouette, ils avaient un truc plus insouciant, plus audacieux aussi.” Pas de nostalgie, par contre, à l’égard de la… nourriture de l’époque : “Il n’y a rien qui allait, à ce niveau, dans les années 90. Pour ça comme pour l’hygiène de vie, on s’est beaucoup amélioré, on fait vachement plus attention à ce qu’on boit, à ce qu’on mange, on fait des activités physiques. On a pris conscience qu’il fallait davantage s’occuper de notre santé.”

3. Il ne s’est (presque) jamais produit en Belgique

Bizarrement, Pablo Mira n’a encore jamais pu se produire devant un public belge. Pas pour son propre spectacle, en tout cas : “Les seules fois que je suis venu, c’était pour un gala des Taloche, à Liège, puis pour un autre, à Rochefort, que présentait mon ami Alex Vizorek. Autant vous dire que les gens n’étaient pas venus pour moi. Je suis donc très, très, très content d’enfin venir en Belgique.” Ce sera le 7 juin au W : Hall de Woluwe-Saint-Pierre.

4. Il n’a (encore) jamais fait de cinéma

S’il cumule télé, radio (sur France Inter) et scène, Pablo Mira ne s’est pas encore essayé au cinéma. Et ne s’en formalise pas : “Je ne sais pas si je pourrais le faire correctement. Jouer devant une caméra, c’est un autre métier. Et puis, il y a plusieurs registres : la comédie, et le drame. Et en drame, a priori, je suis encore assez loin du niveau d’un Daniel Day-Lewis… Donc, il faut y aller modestement. Je fonctionne avant tout par “zones d’amusement”. Donc, si un jour, je vois un film avec, dedans, des gens qui me font marrer et qui me proposent un rôle, j’irai, bien sûr.”

5. Il aimerait rencontrer Pablo Andres

Son prénom l’indique, et ça n’a rien de trompeur : Pablo Mira est d’origine espagnole, même s’il a grandi en banlieue parisienne, à Bois-Colombes. Il se verrait même bien finir ses jours dans le pays de ses racines : “Je passerai mon temps à regarder des paysages arides, ce sera formidable”, ironise-t-il. Et quand on lui demande qui est, parmi Picasso, Escobar et… Andres, son Pablo préféré après lui-même, il joue le contrepied : “Je vais en ajouter un quatrième, je suis désolé, je vais casser la trilogie et dire Neruda. Mais Pablo Andres a l’air très drôle. Je n’ai jamais eu la chance de le rencontrer, juste d’échanger avec lui sur Instagram. Mais ça me ferait plaisir de croiser sa route, on devrait bien se marrer.”

Pablo Mira, “Passé simple”, W : Hall (Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre) le 1/6. Infos : www.whalll.be.