Les carnets d’Ukraine de la grande reporter Florence Aubenas

Quand vous y êtes partie, vous vouliez vous rendre en un lieu précis ?

Non, on ne savait rien et je n’y étais jamais allée. Et surtout, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Comme des négociations avaient été mises en place assez vite à Istanbul, on pensait qu’en avril, ce serait fini. Et les Ukrainiens le croyaient aussi. Mais ces négociations ont buté sur la définition des frontières internationales et sur les massacres de Boutcha qui sont des crimes de guerre.

Arrivée sur place, vous vous orientez aisément ? Vous savez où il faut aller ?

On voit à peu près oui, c’est l’expérience qui aide. Et c’est l’actualité qui commande. Au début de la guerre, c’était assez facile en fait, il y avait une actualité forte, animée, terrible. C’est plus difficile aujourd’hui, d’une certaine façon, d’arriver à Kiev où la guerre est installée.

Vous avez facilement trouvé des contacts ?

Dans ce cas-ci, oui. Vous êtes dans la rue, vous voyez des gens qui se ruent vers un centre pour s’inscrire, pour devenir soldats. D’autres disent qu’ils vont s’occuper de la nourriture. Donc vous voyez des choses qui se mettent en place. C’est à la fois difficile de travailler parce qu’il faut assez vite voir de quoi il s’agit et se repérer. Mais l’information vous arrive comme la pluie en fait.

Vous avez un traducteur ?

J’en ai trouvé un sur place, car je n’avais rien pu préparer. À Kiev, c’était assez facile parce qu’il y avait eu beaucoup de couvertures journalistiques depuis la révolution orange en 2005, les manifestations de la place Maidan, l’invasion de la Crimée.

Sur place, comment vous débrouillez-vous ? Vous vous fiez à votre instinct ?

Je suis passée de l’ouest en état de guerre, à l’est qui était un terrain de guerre, parce que l’actualité le commandait. Quand je suis proche du front, je vais dans des endroits où je sais que quelqu’un pourra m’abriter s’il y a un problème. Il y a là une part de superstition, bizarrement, parce que, si vraiment vous êtes dans la m., vous y êtes. Chaque journaliste fait un peu comme ça le rassure.

Vous avez peur d’une balle perdue ou vous ne vous posez pas la question ?

Sur un terrain de guerre, on a peur, c’est normal, on est très bien réveillé. Il faut donc avoir un peu peur, mais pas trop, sinon on ne sort pas. D’ailleurs, le journal nous demande de ne pas rester plus de cinq semaines, car, au bout d’un certain temps, on est trop habitué, on baisse la garde.

