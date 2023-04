Premier, car il y en aura encore deux autres après cela, ainsi que deux Open d’Australie et un US Open. Un palmarès qui en ferait rêver plus d’un mais qui, aujourd’hui, est obscurci par des affaires financières (il a été reconnu coupable d’avoir dissimulé des actifs et des prêts afin d’éviter de payer ses dettes). Des démêlés judiciaires qui lui vaudront une lourde condamnation par la justice britannique et quelques mois derrière les barreaux.

C’est ce parcours chaotique que le passionnant documentaire Boom ! Boom ! The World vs Boris Becker (disponible aujourd’hui sur Apple TV + ) dépeint.

Et, comme pour tous les bons documentaires sportifs, il ne s’attarde pas seulement sur les exploits sportifs mais utilise les ressorts dramatiques d’une vie qui connut autant de hauts que de bas.

Réalisé par Alex Gibney, ce documentaire en deux parties a le mérite de l’honnêteté. Plantant sa caméra face à un Becker tantôt euphorique lorsqu’il se remémore ses plus belles victoires, tantôt effondré lorsqu’il reconnaît ses erreurs de gestion, Gibney installe une véritable relation empathique entre le téléspectateur et le champion.

Argent, gloire et mauvaise gestion

Plantant doucement le décor, notamment avec les témoignages de Ion Tiriac, qui fut longtemps son entraîneur et son mentor, le réalisateur réussit à obtenir des confidences plutôt touchantes. Des confessions qu’il a pu obtenir grâce à un travail de longue haleine puisque ces entretiens ont débuté trois ans avant sa condamnation et se sont terminés quelques jours avant que Becker ne soit conduit en prison.

Images d’archives, témoignages de champions (McEnroe, Borg, Wilander, Djokovic…), confidences du principal intéressé… Boom ! Boom ! The World vs. Boris Becker fait l’état d’une vie sans concession.