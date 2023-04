Thomas de Bergeyck retrouve la matinale de Bel RTL ce lundi 3 avril : "Je serai au taquet"

Thomas, vous êtes heureux de retourner à la présentation de la matinale de Bel RTL ?

Je suis fier d’une chose: c’est de reformer un duo. Il n’y en avait plus eu depuis Barbara Mertens et Pascal Vrebos. Barbara avait encore travaillé un an avec Thomas Van Hamme (NDLR: saison 2013-2014). Je trouve ça sympa, d’autant que les duos à la présentation ont tendance à disparaître, que ce soit à la télé ou en radio.

Avec Sandrine Dans, vous vous connaissez bien…

Tout à fait ! Nous avons le même âge à deux mois près. J’ai joué avec elle dans des pièces du Télévie voici quelques années, dont Toc Toc de Laurent Baffie, où l’on s’était beaucoup amusé en coulisses.

Cette semaine, Sandrine Dans sera absente, car en tournage pour L’Amour est dans le pré, et ce sera donc Sophie Nollevaux qui la remplacera…

Exactement. C’est un peu particulier car j’ai préparé la nouvelle émission avec Sophie, mais Sandrine a un tel talent qu’elle va facilement s’adapter à son retour. On va considérer cette semaine comme une répétition générale en direct. Ce n’est pas si mal.

Qu’est-ce qui va changer dans cette matinale ?

Pour ma part, je serai le nez dans l’actu pour présenter les grandes éditions de 7 h, 8h et 9 h. Antonio Solimando se chargera toujours de l’interview de l’invité à 7 h 50 et nous aurons toujours Christophe Giltay qui viendra partager son point de vue amusé ou interloqué sur l’actualité au-delà de nos frontières. Justine Pons répondra aux questions des auditeurs et dans la seconde partie, on conserve l’humour avec Votez pour moi et Jul. Ce sont des valeurs sûres. Pour ma part, j’interviendrai à plusieurs moments et notamment dans la séquence "Au cœur de votre région", à 7 h 15. L’idée sera d’aller au plus proche de ce qui concerne les gens.

Ces derniers jours, plusieurs craintes ont été exprimées quant à la place de l’information sur Bel RTL. Vous vous voulez rassurant ?

Par ma présence, il y aura plus d’info dans la matinale, vu que je serai présent à côté de Sandrine pendant les deux heures d’émission. Ce sera un nouveau défi pour moi. Mais notre volonté sera surtout d’aller à l’essentiel. L’exhaustivité, on laisse ça aux autres. Nous, nous allons sélectionner l’information sur trois ou quatre grandes lignes par jour. Mais on ne réduit pas la voilure, bien au contraire.

Dans une vidéo qui date de 2017 et qui présente les coulisses de la matinale de Bel RTL, on vous voit arriver à 6h du matin. Ce sera toujours le cas ?

Non, ce sera 5 h ! À une époque, on arrivait même à 2 h 30, 3 h. Mais on a décidé d’arrêter ces travaux de nuit. Ici, le premier arrive à 4 h 30 et ensuite, le reste de l’équipe arrive à 5 h. D’habitude, mes enfants me réveillent à 6 h 45. À partir de lundi, je pourrai dire que c’est une grasse matinée… (rires)

Le 6 mai 2023, vous faites quoi ?

C’est un samedi et je présenterai l’émission en direct en télévision sur le couronnement de Charles III. Le dispositif doit encore être affiné, mais nous serons au rendez-vous.

Ce mois de mars, vous avez fêté vos 20 ans de présence chez RTL Belgique…

Oui, c’est amusant. Et cela fait aussi pile 35 ans que je suis passé pour la première fois à la télévision, puisque quand j’étais enfant, j’ai participé à l’émission Chocolat Show avec Anouchka.

Quel regard avez-vous sur ces 20 ans ?

Depuis que je suis enfant, je rêvais de faire de la télé, avec une attirance pour RTL. Donc quand je suis arrivé dans cette boîte, j’ai été ravi, mais je ne pensais pas y faire autant de choses. J’ai quasi-tout fait, sauf la météo (rires). J’ai présenté Reporters, Face à face, le JT de 13h et de 19h en remplacement… J’ai été souvent le joker de luxe.

Il y a tout de même des émissions dans la grille que vous n’avez pas présentées. Si on vous laisse choisir, laquelle vous fait envie ?

Je choisirais Coûte que coûte. Quand la chaîne a décidé de réduire la voilure avec Place royale, on m’avait fait comprendre que je pourrais reprendre ce magazine économique. Cela a été d’actualité pendant quinze jours, puis il y a eu un retournement de situation. Cela a été une grande déception à ce moment-là, car je pense que cela m’aurait été comme un gant.

Un dernier mot avant votre prise de fonction ce lundi matin ?

J’espère être à la hauteur de cette matinale et je serai au taquet. Donc je promets d’aller me coucher tôt, en même temps que mes enfants qui ont deux et quatre ans.