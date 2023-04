Deux siècles dans le monde des pharaons à Bruxelles

L’exposition, articulée en huit sections chronologiques commence à la naissance de l’égyptologie et montre la fascination belge pour ces objets "nouveaux". On y voit comment la toute jeune Belgique d’alors a acquis les premières pièces issues de collections privées, puis rapportées par Léopold, duc de Brabant, futur Léopold II.

Et puis, il y a ceux, nombreux, collectés par Jean Capart, infatigable conservateur du musée de 1900 à 1947 qui a multiplié par dix le nombre d’objets de la collection du musée.

On le sait peu, mais la Belgique est devenue un centre important pour l’étude de l’Égypte ancienne grâce à sa bibliothèque richement dotée en documentation et en photos – une des obsessions de Jean Capart — que viennent encore consulter aujourd’hui des chercheurs du monde entier, assure Luc Delvaux, co-commissaire de l’expo.

L’exploration d’aujourd’hui

La collection du musée est immense: pas loin de 12 000 objets. Et pourtant, à peine 500 ont été étudiés. Pour s’en rendre compte, on peut voir dans l’expo une étagère où s’entasse un bric-à-brac incroyable. Parmi ces objets et fragments divers se cachent des faux, mais aussi certainement des trésors dont on ne sait encore rien. Un sacré travail de patience pour tout inventorier. Ce qui fait dire à Élisabeth Van Caelenberge, coordinatrice de l’exposition et co-commissaire que "les plus grandes fouilles à faire aujourd’hui, c’est dans nos propres réserves".

"Expéditions d’Égypte", Musée Art & Histoire, Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Jusqu’au 1er octobre. Mardi-vendredi: 9h30-17h. Sa-di: 10h-17h www.artandhistory.museum