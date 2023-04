Un casque incroyable qui coûte les yeux de la tête

Souvent apparentée aux jeux vidéo, la réalité virtuelle offre aujourd’hui énormément de possibilités de communication et d’interactions à distance. Si les plus férus ont déjà vu passer maintes marques et versions de casques de VR, le grand public, lui, peine encore à franchir ce pas technologique et ce, souvent pour des raisons budgétaires. Ne citons que l’exemple de Playstation et de son premier essai il y a 7 ans qui ne s’était écoulé qu’à 5 millions d’exemplaires.

La qualité a un prix très peu abordable

Se pencher dès lors sur le nouveau produit PS VR 2 et constater qu’il s’agit d’un produit haut de gamme tant par son design que par la qualité de sa fabrication. Précisons que l’objet s’annonce à 600 euros, sans ses facultatifs accessoires, et justifie dès lors toute la minutie d’emballage et d’ergonomie. Très appréciable, il ne faudra plus aujourd’hui qu’un seul câble de connexion vers votre console et de (re)rappeler, avec émoi, de nos membres jadis emberlificotés dans les connectiques. Aussi, les manettes se suffisent à elles-mêmes et on peut oublier caméra ou autres accessoires pour assurer le tracking de nos activités. En bref, c’est le bonheur mais c’est une joie que connaissaient déjà les utilisateurs de PC, privilégiés en ce sens.

Face à vos yeux, pas moins qu’un écran OLED qui offre une jolie lumière, des couleurs incroyables et l’expérience qu’on attendait sur console. Le système suit même votre regard pour vous assurer une netteté de tous les instants, à condition d’avoir bien réglé son équipement à sa morphologie. Cela a le mérite de nettement diminuer le sentiment de nausée dont beaucoup d’utilisateurs sont victimes.

Et maintenant, on fait quoi ?

Le PS VR 2 bénéficie d’une trentaine de titres jouables. Évidemment, tout s’achète en supplément, les prix allant jusqu’à 80 euros, valeur devenue légion pour les nouveautés. Par exemple, 80 euros, c’est le prix de Horizon Call Of The Montain, véritable vitrine technique et jeu exclusif pour les consommateurs de Playstation. Malheureusement, cette aventure d’archer intrépide est la seule qui puisse véritablement justifier l’achat du matériel à ce jour. Certes, il y a toujours les anciennes expériences qui gagnent en qualité ou les licences comme Gran Turismo qui offrent des bonus intéressants mais ça reste un peu maigre.

Indéniablement, le produit de Playstation est une référence de qualité mais qui de par son prix éloigne celles et ceux dont le budget est encore serré. Si jamais l’aventure de la VR venait tout de même à vous attirer, peut-être faudrait-il alors se pencher vers d’autres modèles, comme l’Oculus Quest 2, une option à "moindre prix" qui ne nécessitera pas en sus un PC coûteux ou une console onéreuse en plus d’être encore souvent indisponible.