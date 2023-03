Hilma af Klint: celle qui a tout bouleversé

Hilma af Klint… Voilà un nom qui ne dit pas grand-chose au grand public et pourtant, cette mystérieuse Suédoise a battu des records au Guggenheim de New York et s’apprête à faire de même à la Tate Modern de Londres. Son travail est actuellement visible à Bruxelles dans le cadre de l’exposition Swedish Ecstasy (exposition présentée à l’occasion de la présidence suédoise du Conseil de l’Europe) à Bozar.